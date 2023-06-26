В Москве умер 14-летний подросток, которого поджег сверстник на детской площадке

В московской больнице умер 14-летний подросток, которого сверстник облил горючей жидкостью и поджег на юго-западе столицы в начале июня. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

Инцидент произошел 5 июня. На площадке на Чечерском проезде 14-летнего школьника госпитализировали с ожогами тела. Позднее СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас оно переквалифицировано на п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью).

Обвинение предъявлено 14-летнему сверстнику погибшего. 6 июня суд арестовал его на два месяца. Сам он просил об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Как сообщает Telegram-канал «112», обвиняемый облил сверстника «легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и скрылся с места происшествия».

Лусине Баласян