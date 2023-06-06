Суд в Москве арестовал обвиняемого в поджоге сверстника подростка

Черемушкинский районный суд Москвы сегодня, 6 июня, арестовал подростка, обвиняемого в покушении на убийство с особой жестокостью. Он арестован на два месяца. По данным столичной прокуратуры, 14-летний обвиняемый облил бензином и поджег 14-летнего подростка.

«По факту поджога несовершеннолетнего сверстника на детской площадке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 5 августа 2023 года»,— говорится в сообщении суда в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

5 июня на детской площадке в Чечерском проезде в Москве мальчика облили бензином и подожгли. На кадрах с места происшествия, которые были опубликованы прокуратурой, видны обгоревшая одежда рядом с детской горкой и пятилитровая бутылка с полупрозрачной жидкостью желтого оттенка. Пострадавшего госпитализировали с ожогом 80% тела.

Мария Федотова