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Коммерсантъ FM
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Суд вернул администрации Солнечногорска иск о взыскании с Пугачевой 50 тыс. руб. за аренду участка

Судебный участок мирового судьи № 367 Тверского района Москвы вернул заявителю иск о взыскании с певицы Аллы Пугачевой 50 тыс. руб. задолженности за неуплату аренды за участок в Солнечногорске, сообщила ТАСС пресс-служба суда. Иск подала администрация подмосковного города.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Алла Пугачева

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Определением мирового судьи 367 судебного участка Шведовой М. Е. от 26 июня заявление было возвращено заявителю»,— сообщили в пресс-службе суда. Основания для возвращения иска не называются.

Администрация Солнечногорска подала иск о взыскании задолженности 7 апреля. Певица арендовала участок в районе деревни Бережки. В иске указано, что арендную плату Алла Пугачева не платила с апреля 2021 года.

Алла Пугачева уехала из России после ввода российских войск на Украину. 18 сентября 2022 года она опубликовала пост, в котором раскритиковала российскую военную операцию на Украине и попросила признать ее иностранным агентом в знак поддержки мужа Максима Галкина (признан иностранным агентом). В октябре госпожа Пугачева сообщила, что уехала из России в Израиль.

3 мая певица прилетела в Москву, чтобы посетить церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным. 12 мая директор Аллы Пугачевой сообщила, что певица вновь уехала из России.

Эрдни Кагалтынов

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