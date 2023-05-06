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На Троекуровском кладбище началась церемония прощания с Валентином Юдашкиным

В траурном зале Троекуровского кладбища Москве проходит церемения прощания с модельером Валентином Юдашкиным.

Церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным

Церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как пишут ТАСС и «РИА Новости», на церемонию прощания пришли телеведущий Леонид Якубович, телеведущая Эвелина Хромченко, актриса Клара Новикова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, певцы Надежда Бабкина и Олег Газманов, а также стилист Сергей Зверев. На мероприятие также пришла певица Алла Пугачева, которая сейчас живет за границей и приехала в Москву 3 мая.

По оценкам ТАСС, к траурному залу пришли около 1 тыс. человек. Среди них — члены семьи и друзья Валентина Юдашкина, поклонники творчества и журналисты.

Валентин Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет. Причина смерти официально не сообщалась. В 2016 году у господина Юдашкина обнаружили рак почки, а затем метастазы в голове.

Подробнее — в материале «Ъ» «Портной-солнце».

Олеся Павленко

Фотогалерея

Жизнь и карьера Валентина Юдашкина

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Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. В 1986 году окончил отделение моделирования костюма Московского индустриального техникума, а в 1987 году представил свою первую коллекцию под названием «Русь изначальная» &lt;br>На фото: Валентин Юдашкин в 1990-е годы

Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. В 1986 году окончил отделение моделирования костюма Московского индустриального техникума, а в 1987 году представил свою первую коллекцию под названием «Русь изначальная»
На фото: Валентин Юдашкин в 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Модельер обрел мировую известность в 1991 году, когда на Неделе высокой моды в Париже представил коллекцию «Фаберже» (на фото). Один из экземпляров платья был передан в Лувр

Модельер обрел мировую известность в 1991 году, когда на Неделе высокой моды в Париже представил коллекцию «Фаберже» (на фото). Один из экземпляров платья был передан в Лувр

Фото: STILLS / Gamma-Rapho / Getty Images

В 1993 году Валентин Юдашкин основал собственный дом моды Valentin Yudashkin. Модельер придумывал костюмы для звезд российской эстрады: Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Олега Газманова и других

В 1993 году Валентин Юдашкин основал собственный дом моды Valentin Yudashkin. Модельер придумывал костюмы для звезд российской эстрады: Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Олега Газманова и других

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1996 году Валентин Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Парижский синдикат высокой моды в качестве члена-корреспондента. В 1997 году он открыл свой первый бутик в Москве

В 1996 году Валентин Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Парижский синдикат высокой моды в качестве члена-корреспондента. В 1997 году он открыл свой первый бутик в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

В 1999 году за заслуги в развитии отечественной моды президент России Борис Ельцин (слева) присвоил модельеру звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации

В 1999 году за заслуги в развитии отечественной моды президент России Борис Ельцин (слева) присвоил модельеру звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации

Фото: Reuters

В ноябре 2003 года Валентин Юдашкин провел свою первую персональную выставку в Историческом музее на Красной площади, на ней было собрано более 200 костюмов, созданных в разные годы

В ноябре 2003 года Валентин Юдашкин провел свою первую персональную выставку в Историческом музее на Красной площади, на ней было собрано более 200 костюмов, созданных в разные годы

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Валентин Юдашкин неоднократно работал на телевидении. В 2010 году он несколько раз заменял ведущего шоу «Модный приговор» на «Первом канале», в 2012 году стал главным редактором телеканала «Стиль и мода», а в 2012-2013 годах был членом жюри в шоу «Первого канала» «Две звезды» &lt;br>На фото: Валентин Юдашкин на открытии персональной выставки модельера Вячеслава Зайцева (справа) в 2004 году

Валентин Юдашкин неоднократно работал на телевидении. В 2010 году он несколько раз заменял ведущего шоу «Модный приговор» на «Первом канале», в 2012 году стал главным редактором телеканала «Стиль и мода», а в 2012-2013 годах был членом жюри в шоу «Первого канала» «Две звезды»
На фото: Валентин Юдашкин на открытии персональной выставки модельера Вячеслава Зайцева (справа) в 2004 году

Фото: Коммерсантъ / Михаил Галустов  /  купить фото

В 2002 году Валентин Юдашкин окончил Российский университет театрального искусств по специальностям «Театроведение» и «Театральный костюм». В 2020 году разработал костюмы для спектакля «И никого не стало» Московского театра Олега Табакова

В 2002 году Валентин Юдашкин окончил Российский университет театрального искусств по специальностям «Театроведение» и «Театральный костюм». В 2020 году разработал костюмы для спектакля «И никого не стало» Московского театра Олега Табакова

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2007 году модельеру вручили французский орден Искусств и литературы, а в 2013 году — орден Почетного легиона На фото слева направо: певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) и модельер Валентин Юдашкин во французском посольстве на церемонии вручения орденов в 2007 году

В 2007 году модельеру вручили французский орден Искусств и литературы, а в 2013 году — орден Почетного легиона На фото слева направо: певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) и модельер Валентин Юдашкин во французском посольстве на церемонии вручения орденов в 2007 году

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2005 году модельер был принят в палату мод Италии, а в 2007-м представил свою единственную коллекцию часов, созданную совместно с компанией Jacob &amp; Co

В 2005 году модельер был принят в палату мод Италии, а в 2007-м представил свою единственную коллекцию часов, созданную совместно с компанией Jacob & Co

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2008 году Валентин Юдашкин разработал парадную форму для военнослужащих России, однако впоследствии Минобороны от нее отказалось&lt;br> На фото: Владимир Путин (справа) на показе новой коллекции военной формы от модельера Валентина Юдашкина

В 2008 году Валентин Юдашкин разработал парадную форму для военнослужащих России, однако впоследствии Минобороны от нее отказалось
На фото: Владимир Путин (справа) на показе новой коллекции военной формы от модельера Валентина Юдашкина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2009 году Валентин Юдашкин создал коллекцию одежды совместно с Disney&lt;br> На фото: мэр Москвы Юрий Лужков (справа) на показе новой коллекции одежды от модельера Валентина Юдашкина в Гостином дворе в 2008 году

В 2009 году Валентин Юдашкин создал коллекцию одежды совместно с Disney
На фото: мэр Москвы Юрий Лужков (справа) на показе новой коллекции одежды от модельера Валентина Юдашкина в Гостином дворе в 2008 году

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В 2016 году дом моды Валентина Юдашкина был принят во Французскую федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Юдашкин стал первым и единственным представителем модной индустрии из России во Франции

В 2016 году дом моды Валентина Юдашкина был принят во Французскую федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Юдашкин стал первым и единственным представителем модной индустрии из России во Франции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Супруга кутюрье Марина является одним из менеджеров дома моды Юдашкина &lt;br>На фото слева направо: министр культуры России Владимир Мединский, модельер Валентин Юдашкин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и супруга Валентина Юдашкина Марина на фестивале в Манеже, 2014 год

Супруга кутюрье Марина является одним из менеджеров дома моды Юдашкина
На фото слева направо: министр культуры России Владимир Мединский, модельер Валентин Юдашкин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и супруга Валентина Юдашкина Марина на фестивале в Манеже, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 2016-2017 годах Валентин Юдашкин сотрудничал с брендом Faberlic и разработал совместно с ним коллекцию одежды и парфюмов &lt;br>На фото: Валентин Юдашкин с дочерью Галиной на Неделе моды в Москве представляет коллекцию Faberlic by Valentin Yudashkin в 2017 году

В 2016-2017 годах Валентин Юдашкин сотрудничал с брендом Faberlic и разработал совместно с ним коллекцию одежды и парфюмов
На фото: Валентин Юдашкин с дочерью Галиной на Неделе моды в Москве представляет коллекцию Faberlic by Valentin Yudashkin в 2017 году

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В 2015 году Валентин Юдашкин был автором капсульной коллекции для «Центра амурского тигра». В 2018 году о модельере вышел документальный фильм «Шик по-русски» &lt;br> На фото: директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и модельер Валентин Юдашкин на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел», 2018 год

В 2015 году Валентин Юдашкин был автором капсульной коллекции для «Центра амурского тигра». В 2018 году о модельере вышел документальный фильм «Шик по-русски»
На фото: директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и модельер Валентин Юдашкин на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

В 2012 году Валентин Юдашкин был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России. Модельер награжден орденами Почета, «За заслуги перед отечеством» IV и III степени. Он является почетным академиком Российской академии художеств и академиком Академии социальных наук, профессором кафедры «Дизайн костюма» Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина

В 2012 году Валентин Юдашкин был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России. Модельер награжден орденами Почета, «За заслуги перед отечеством» IV и III степени. Он является почетным академиком Российской академии художеств и академиком Академии социальных наук, профессором кафедры «Дизайн костюма» Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В последние годы модельер боролся с онкологическим заболеванием. Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года &lt;br>На фото: модельер с фигуристкой Татьяной Волосожар, 18 марта 2023 года

В последние годы модельер боролся с онкологическим заболеванием. Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года
На фото: модельер с фигуристкой Татьяной Волосожар, 18 марта 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Александра Степанова  /  купить фото

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Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. В 1986 году окончил отделение моделирования костюма Московского индустриального техникума, а в 1987 году представил свою первую коллекцию под названием «Русь изначальная»
На фото: Валентин Юдашкин в 1990-е годы

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Модельер обрел мировую известность в 1991 году, когда на Неделе высокой моды в Париже представил коллекцию «Фаберже» (на фото). Один из экземпляров платья был передан в Лувр

Фото: STILLS / Gamma-Rapho / Getty Images

В 1993 году Валентин Юдашкин основал собственный дом моды Valentin Yudashkin. Модельер придумывал костюмы для звезд российской эстрады: Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Олега Газманова и других

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1996 году Валентин Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Парижский синдикат высокой моды в качестве члена-корреспондента. В 1997 году он открыл свой первый бутик в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

В 1999 году за заслуги в развитии отечественной моды президент России Борис Ельцин (слева) присвоил модельеру звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации

Фото: Reuters

В ноябре 2003 года Валентин Юдашкин провел свою первую персональную выставку в Историческом музее на Красной площади, на ней было собрано более 200 костюмов, созданных в разные годы

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Валентин Юдашкин неоднократно работал на телевидении. В 2010 году он несколько раз заменял ведущего шоу «Модный приговор» на «Первом канале», в 2012 году стал главным редактором телеканала «Стиль и мода», а в 2012-2013 годах был членом жюри в шоу «Первого канала» «Две звезды»
На фото: Валентин Юдашкин на открытии персональной выставки модельера Вячеслава Зайцева (справа) в 2004 году

Фото: Коммерсантъ / Михаил Галустов  /  купить фото

В 2002 году Валентин Юдашкин окончил Российский университет театрального искусств по специальностям «Театроведение» и «Театральный костюм». В 2020 году разработал костюмы для спектакля «И никого не стало» Московского театра Олега Табакова

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2007 году модельеру вручили французский орден Искусств и литературы, а в 2013 году — орден Почетного легиона На фото слева направо: певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) и модельер Валентин Юдашкин во французском посольстве на церемонии вручения орденов в 2007 году

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2005 году модельер был принят в палату мод Италии, а в 2007-м представил свою единственную коллекцию часов, созданную совместно с компанией Jacob & Co

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2008 году Валентин Юдашкин разработал парадную форму для военнослужащих России, однако впоследствии Минобороны от нее отказалось
На фото: Владимир Путин (справа) на показе новой коллекции военной формы от модельера Валентина Юдашкина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2009 году Валентин Юдашкин создал коллекцию одежды совместно с Disney
На фото: мэр Москвы Юрий Лужков (справа) на показе новой коллекции одежды от модельера Валентина Юдашкина в Гостином дворе в 2008 году

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В 2016 году дом моды Валентина Юдашкина был принят во Французскую федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Юдашкин стал первым и единственным представителем модной индустрии из России во Франции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Супруга кутюрье Марина является одним из менеджеров дома моды Юдашкина
На фото слева направо: министр культуры России Владимир Мединский, модельер Валентин Юдашкин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и супруга Валентина Юдашкина Марина на фестивале в Манеже, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 2016-2017 годах Валентин Юдашкин сотрудничал с брендом Faberlic и разработал совместно с ним коллекцию одежды и парфюмов
На фото: Валентин Юдашкин с дочерью Галиной на Неделе моды в Москве представляет коллекцию Faberlic by Valentin Yudashkin в 2017 году

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В 2015 году Валентин Юдашкин был автором капсульной коллекции для «Центра амурского тигра». В 2018 году о модельере вышел документальный фильм «Шик по-русски»
На фото: директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и модельер Валентин Юдашкин на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

В 2012 году Валентин Юдашкин был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России. Модельер награжден орденами Почета, «За заслуги перед отечеством» IV и III степени. Он является почетным академиком Российской академии художеств и академиком Академии социальных наук, профессором кафедры «Дизайн костюма» Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В последние годы модельер боролся с онкологическим заболеванием. Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года
На фото: модельер с фигуристкой Татьяной Волосожар, 18 марта 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Александра Степанова  /  купить фото

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