На Троекуровском кладбище началась церемония прощания с Валентином Юдашкиным

В траурном зале Троекуровского кладбища Москве проходит церемения прощания с модельером Валентином Юдашкиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как пишут ТАСС и «РИА Новости», на церемонию прощания пришли телеведущий Леонид Якубович, телеведущая Эвелина Хромченко, актриса Клара Новикова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, певцы Надежда Бабкина и Олег Газманов, а также стилист Сергей Зверев. На мероприятие также пришла певица Алла Пугачева, которая сейчас живет за границей и приехала в Москву 3 мая.

По оценкам ТАСС, к траурному залу пришли около 1 тыс. человек. Среди них — члены семьи и друзья Валентина Юдашкина, поклонники творчества и журналисты.

Валентин Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет. Причина смерти официально не сообщалась. В 2016 году у господина Юдашкина обнаружили рак почки, а затем метастазы в голове.

Подробнее — в материале «Ъ» «Портной-солнце».

Олеся Павленко