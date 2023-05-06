На Троекуровском кладбище началась церемония прощания с Валентином Юдашкиным

В траурном зале Троекуровского кладбища Москве проходит церемения прощания с модельером Валентином Юдашкиным.
Церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Как пишут ТАСС и «РИА Новости», на церемонию прощания пришли телеведущий Леонид Якубович, телеведущая Эвелина Хромченко, актриса Клара Новикова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, певцы Надежда Бабкина и Олег Газманов, а также стилист Сергей Зверев. На мероприятие также пришла певица Алла Пугачева, которая сейчас живет за границей и приехала в Москву 3 мая.
По оценкам ТАСС, к траурному залу пришли около 1 тыс. человек. Среди них — члены семьи и друзья Валентина Юдашкина, поклонники творчества и журналисты.
Валентин Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет. Причина смерти официально не сообщалась. В 2016 году у господина Юдашкина обнаружили рак почки, а затем метастазы в голове.
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