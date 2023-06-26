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Коммерсантъ FM
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Латвия остановила выдачу виз россиянам из-за непредсказуемых политических событий в РФ

Министерство иностранных дел Латвии сообщило, что с 26 июня прекращен прием заявлений на все типы виз от граждан РФ. Решение принято в связи с «непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России».

«Визовые заявления, принятые в представительствах и обработка которых начата до 25 июня, будут рассматриваться до конца»,— говорится в сообщении МИДа. При этом уточняется, что прием заявлений прекращают «дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом».

О решении прекратить выдачу россиянам всех типов виз 24 июня сообщил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он пояснил, что мера принята в «связи с текущими событиями», деталей не уточнил. МИД Латвии позднее сообщил, что президент имел в виду тех, кто захочет въехать в Латвию или получить визу «в контексте мятежа Пригожина».

Вечером накануне, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. К утру 24 июня он сообщил о взятии под контроль военных объектов Ростова-на-Дону. После переговоров господина Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко наемники ЧВК уехали в «полевой лагерь».

Подробности — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Лусине Баласян

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