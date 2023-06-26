С 27 июня в Курске заработают платные парковки

Тестовый режим использования платных парковок в Курске завершается 26 июня — с завтрашнего дня за стоянку начнут взимать плату. Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Куцак. Штраф за неоплаченную парковку составит 1 тыс. руб.

Стоимость парковки будет варьироваться от 30 до 200 руб. в час. Тариф утвердили в марте 2023 года. На Привокзальной и Красной площадях владельцы мототехники, легковых автомобилей с прицепом и без них, фургонов, автобусов с числом мест для сидения до 11, грузовых автомобилей массой до 3,5 т будут платить 100 руб. в час. Для грузовиков массой более 3,5 т, трейлеров и автобусов с числом мест для сидения более 11 цена составит 200 руб. в час. За пользование платными парковками в других местах для первой категории машин стоимость равняется 30 руб. в час, для второй — 60 руб. в час.

Бесплатное время стоянки составит 30 минут у железнодорожного вокзала, 15 минут — в остальных местах. Также не нужно будет платить за парковку на выходных и в праздники, в будни — с 20:00 до 8:00, исключение — Привокзальная площадь.

Решение о создании платного парковочного пространства в Курске было принято депутатами курского городского собрания в конце 2022 года. Всего в городе обустроили 1 089 мест. Контракт на сервисное и техническое обслуживание парковочного пространства был заключен с белгородским ООО «Городские парковки» в ноябре 2022-го за 77,4 млн руб. Компания также является оператором платных парковок в Белгороде и Воронеже. В конце прошлого года контроль над ней получил «Росатом».

Алина Морозова

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