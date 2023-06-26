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Коммерсантъ FM
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BBC: на Wimbledon не допустят россиян и белорусов, спонсируемых подсанкционными компаниями

Организаторы теннисного турнира Wimbledon в прошлом месяце ужесточили требования к российским и белорусским спортсменам. Теперь их не допустят к участию в соревновании, если они не представят доказательств разрыва договора с попавшим под санкции спонсором, сообщает BBC Sport. Ближайший Wimbledon пройдет с 3 по 16 июля.

По информации телеканала, инициатором ужесточения требований стало правительство Великобритании. Уточняется, что следить за их исполнением будет Всеанглийский спортивный клуб, на кортах которого проводится Wimbledon.

BBC сообщает, что правила ужесточили в том числе из-за российской теннисистки Вероники Кудерметовой, одним из спонсоров которой является «Татнефть». ЕС ввел санкции против этой компании в июне прошлого года. Отмечается, что в ходе турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) на футболке Кудерметовой был логотип «Татнефти».

В 2022 году россиянам и белорусам не разрешили участвовать в Wimbledon из-за военной операции РФ на Украине. В ответ международные ассоциации ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) и WTA оштрафовали турнир и лишили его рейтинговых очков.

Для участия в Wimbledon в 2023 году россияне и белорусы должны подписать декларацию о нейтральности. Они будут соревноваться под нейтральным флагом, им также будет запрещено высказываться в поддержку действий российской армии на Украине.

Стоит отметить, что в изначальном варианте декларации также содержался запрет на финансирование подсанкционными компаниями, но только в прошлом месяце в документ добавили требование предоставить доказательства разрыва контракта.

25 апреля директор Всеанглийского клуба Салли Болтон сообщила, что несколько российских и белорусских теннисистов подписали декларацию для участия в Wimbledon, но не уточнила имена спортсменов.

Подробнее о требованиях организаторов Wimbledon к россиянам и белорусам — в материале «Ъ» «Россиянам добавили тенниса».

Эрдни Кагалтынов

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