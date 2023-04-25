Несколько россиян подписали декларацию о нейтральности для участия в Wimbledon

Декларацию о нейтральности для участия в турнире по теннису Wimbledon подписали несколько российских и белорусских теннисистов. Об этом сообщила Салли Болтон, исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), организатора Wimbledon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Салли Болтон (в зеленом)

Фото: NEIL HALL / POOL / AFP Салли Болтон (в зеленом)

Фото: NEIL HALL / POOL / AFP

«Как только мы объявили о своем решении, игроки смогли подписать декларации, и они могут это делать вплоть до крайнего срока подачи заявок. Я не буду делиться подробностями о том, кто это уже сделал, но ряд игроков уже подписали документ. Мы выслушали отзывы спортсменов за прошлый год, и они сказали, что хотели иметь возможность подписать декларацию. Они полностью понимают, на что они подписываются»,— сказала Салли Болтон, ее слова приводит Reuters.

В 2022 году россиянам и белорусам не разрешили участвовать в Wimbledon. В ответ международные ассоциации ATP и WTA оштрафовали турнир и лишили его рейтинговых очков.

Для участия в Wimbledon в 2023 году россияне и белорусы должны подписать декларацию о нейтральности. Они будут соревноваться под нейтральным флагом, им также будет запрещено высказываться в поддержку действий российской армии на Украине. До участия в Wimbledon не допустят спортсменов, получающих финансирование от России или Белоруссии, а также от компаний под контролем правительств этих стран.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россиянам добавили тенниса».

Олеся Павленко