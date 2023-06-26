Губернатор Ямала уехал в тундру для информационного детокса

Глава Ямала Дмитрий Артюхов уехал на два дня в тундру, чтобы «зарядиться энергией природы» и устроить информационный детокс после «насыщенных рабочих выходных». Об этом господин Артюхов сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

«Решил повторить прошлогодний опыт — выбраться на пару дней в тундру. Необходимо зарядиться энергией природы, прикоснуться к вековой мудрости наших коренных народов, пообщаться со старейшинами, чтобы решить, как ещё можно улучшить жизнь северян»,— рассказал он.

Господин Артюхов также поделился, что отправился в путешествие вместе с арктическим путешественником Богданом Булычевым. С путешественником глава Ямала познакомился на прошедшем ПМЭФ-2023. Во время поездки в тундру они планируют пообщаться с коренным кочующим населением. В частности, они посетят большую кочевую семью Вэнего, которая сейчас стоит в предгорьях Полярного Урала.

24 июня, во время вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер», губернатор Артюхов обратился к уроженцам Ямала, служившим в составе частной компании. В своем Telegram-канале господин Артюхов призвал их «не выполнять преступные приказы», «быть на стороне закона» и «выполнять приказы Верховного Главнокомандующего». Евгения Пригожина господин Артюхов назвал «иудой» и «преступником».

Вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» начался в ночь на 23 июня и закончился вечером 24 июня по итогам переговоров Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возбужденное против господина Пригожина дело будет закрыто, а сам он «уйдет» в Белоруссию. Сегодня утром, 26 июня, «Ъ» сообщил, что уголовное дело продолжает расследоваться ФСБ России.

Подробности — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Полина Мотызлевская