Суд в Дагестане не допустил к работе экс-руководителя фонда обязательного медстрахования

Верховный суд (ВС) Дагестана приостановил исполнение решения Советского районного суда Махачкалы о допуске к работе бывшего руководителя территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Магомеда Сулейманова. Об этом «Ъ» сообщила руководитель пресс-службы суда Зарема Мамаева. Таким образом, ВС удовлетворил ходатайство представителя правительства Дагестана, поддержанное представителем ТФОМС и прокурором.

Как сообщал «Ъ», 10 мая Советский районный суд Махачкалы постановил восстановить господина Сулейманова в должности директора фонда, от которой он был отстранен в 2018 году. Это решение было принято после того, как в марте апелляционная инстанция ВС Дагестана после повторного рассмотрения оставила в силе оправдательный приговор господину Сулейманову, вынесенный в июле прошлого года, но отмененный в октябре после жалобы прокуратуры. Магомед Сулейманов обвинялся в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и злоупотреблении ими (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Следствие инкриминировало ему два преступных эпизода, относившихся к периоду, когда он исполнял обязанности мэра Махачкалы. Кроме того, следователи утверждали, что ранее, занимая должность директора ТФОМС, господин Сулейманов принуждал руководителей частных медицинских учреждений открывать расчетные счета в МВС-банке, учредителями которого были аффилированные с ним лица.

Районный суд не нашел в действиях обвиняемого состава преступления, и господин Сулейманов решил воспользоваться правом на реабилитацию.

ВС Дагестана принял во внимание, что постановление районного суда было обжаловано и находится в производстве ВС. При этом рассмотрение дела неоднократно откладывалось по ходатайству Магомеда Сулейманова, который ссылается на состояние своего здоровья. Суд апелляционной инстанции, сообщила «Ъ» Зарема Мамаева, пришел к выводу о возможности приостановления исполнения постановления районного суда в части немедленного допуска Магомеда Сулейманова к исполнению своих должностных обязанностей до момента фактического разрешения дела в суде.

Юлия Рыбина, Махачкала