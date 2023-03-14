Подтвержден оправдательный приговор экс-спикеру парламента Дагестана

Апелляционная инстанция Верховного суда (ВС) Дагестана после повторного рассмотрения оставила в силе оправдательный приговор экс-спикеру парламента республики Магомеду Сулейманову. Он был вынесен в июле прошлого года и отменен в октябре после жалобы прокуратуры.

На этот раз после апелляционного рассмотрения судья ВС Дагестана Тимур Гаджимагомедов пришел к выводу, что дело было рассмотрено Советским районным судом Махачкалы без нарушений норм уголовно-процессуального закона и оснований для отмены приговора нет.

В июле прошлого года районный суд оправдал Магомеда Сулейманова, который обвинялся в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и злоупотреблении ими (ч. 1 ст. 285 УК РФ) по всем пунктам обвинения.

Следствие инкриминировало ему два преступных эпизода. Один из них относился к периоду, когда господин Сулейманов исполнял обязанности мэра Махачкалы. По данным следствия, в 2016 году он незаконно переоформил в собственность ОАО «Даггаз» земельный участок площадью 38 тыс. кв. м кадастровой стоимостью более 96 млн руб., находившийся в республиканской собственности.

Ранее, занимая должность директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики, утверждали следователи, он принуждал руководителей частных медицинских учреждений к открытию расчетных счетов в МВС-банке, учредителями которого были аффилированные с Сулеймановым лица.

Однако Советский суд не нашел в действиях господина Сулейманова состава преступления.

В октябре судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Дагестана отменила этот приговор, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры республики. Коллегия указала на допущенные судом первой инстанции «существенные нарушения норм уголовно-процессуального закона, выразившиеся в ненадлежащей оценке доказательств по делу».

После жалобы адвокатов экс-спикера Пятый кассационный суд общей юрисдикции в конце января нынешнего года отменил апелляционное определение ВС Дагестана и постановил передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд в ином составе. Судья Сергей Леонтьев пришел к выводу, что решение дагестанского суда не соответствовало требованиям уголовно-процессуального закона.

Юлия Рыбина, Махачкала