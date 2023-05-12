Суд постановил восстановить экс-спикера парламента Дагестана в должности директора фонда страхования

Советский районный суд Махачкалы постановил восстановить в должности директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования экс-спикера Народного собрания Дагестана Магомеда Сулейманова. Отстраненному от должности в 2018 году директору ТФОМС должна быть также выплачена зарплата за период отстранения.

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Как сообщал «Ъ», в марте апелляционная инстанция Верховного суда (ВС) Дагестана после повторного рассмотрения оставила в силе оправдательный приговор господину Сулейманову, вынесенный в июле прошлого года и отмененный в октябре после жалобы прокуратуры. Он обвинялся в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и злоупотреблении ими (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Следствие инкриминировало ему два преступных эпизода, относившихся к периоду, когда он исполнял обязанности мэра Махачкалы. А ранее, занимая должность директора ТФОМС, утверждали следователи, он принуждал руководителей частных медицинских учреждений к открытию расчетных счетов в МВС-банке, учредителями которого были аффилированные с ним лица. Однако Советский районный суд Махачкалы не нашел в действиях обвиняемого состава преступления, и господин Сулейманов решил воспользоваться правом на реабилитацию.

Как сообщила пресс-служба районного суда, прокурор и представитель ТФОМС просили отказать заявителю в восстановлении на работе, а вопрос о невыплаченной зарплате оставили на усмотрение суда. Представители правительства также просили суд отказать в удовлетворении ходатайства, аргументируя это тем, что директор ТФОМС был освобожден от должности за непредоставление в кадровое подразделение сведений о доходах, а не в связи с его привлечением к уголовной ответственности. Однако доказательств в подтверждение этого довода, указал суд, представлено не было.

Суд возложил обязанность допуска заявителя к исполнению должностных обязанностей на правительство Дагестана, которое в конце октября 2018 года отстранило Магомеда Сулейманова от работы уже не временно. А с Минфина РФ должна быть взыскана сумма невыплаченной зарплаты за период отстранения от работы.

Юлия Рыбина, Махачкала