В суд Петербурга поступили три иска к Okko за демонстрацию ЛГБТ

Приморский суд Санкт-Петербурга зарегистрировал три административных протокола в отношении ООО «Оккo», которое владеет российским стриминговым сервисом Okko. Онлайн-кинотеатру вменяют демонстрацию ЛГБТ среди тех, кому меньше 18 лет.

В частности, речь идет о кинокартинах: «Неправильное воспитание Кэмерон Пост», «Бриджит Джонс: грани разумного», «Идеальные незнакомцы», «Еще три свадьбы», «Черный лебедь», «Новые мутанты», «Английский цирюльник», «Отличница легкого поведения», «Немножко беременны», «Зильс-Мария», «Римские расставания», «Игра в имитацию», «Маленькая Италия», «Александр», «Любовь, любовь, любовь» и «Семейка Тененбаум».

Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга, эти картины показывались в марте--апреле на канале АВС Okko. В них усмотрели демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ).

Роскомнадзор, по данным на 2 июня, составил 19 протоколов на онлайн-кинотеатры за сохранение доступа для несовершеннолетних к материалам с демонстрацией ЛГБТ, а также неверную маркировку такого контента.

Как на видеосервисы составили протоколы за неверную маркировку — в материале «Ъ».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург