В пяти районах Кубани начал резко подниматься уровень воды в реках

К вечеру 19 июня в среднем течении реки Кубань на территории Усть-Лабинского и Кавказского районов начал подниматься уровень воды с достижением неблагоприятных отметок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

Сейчас остаются подтопленными одна придомовая территория в Лабинске, четыре — в поселке Прикубанский и две — в Кропоткине. Работы по откачке воды продолжаются.

По данным оперштаба Кубани, в Апшеронском районе после ливня также отмечается резкий подъем воды в реке Хадажка. В Мостовском районе резко вырос уровень воды на реках Кызыл-Бек, Угольная, Андрюк и Ходзь. Выставлены посты наблюдения, о подъемах докладывают ответственные дежурные.

В Лабинском районе в селе Гофицкое подмыло дамбу на реке Большая Лаба. Для предотвращения дальнейшего размытия на тело дамбы уже уложили деревья. В Красноармейском районе в хуторе Прикубанском из-за выхода подпочвенных вод подтопило три придомовые территории.

В Сочи до конца суток 20 июня действует штормовое предупреждение. Там отметили вероятность подъема воды в реках и схода селевых потоков. Из-за сильного ветра были закрыты некоторые туробъекты.

Татьяна Ручкина

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