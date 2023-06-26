Налоги перепишутся с ОАЭ

Россия готовит новое налоговое соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами. Оно будет не таким выгодным, как с европейскими странами, но юристы все равно считают это позитивным шагом. О возможных условиях соглашения пишет Forbes. По данным журнала, ставка налога на дивиденды составит 15%, как и в России. С процентных выплат будут удерживать 10%. Внутрироссийская ставка вдвое больше. При этом стороны пока не договорились о налоге на роялти. Как пишет Forbes, ОАЭ настаивают на нулевой ставке, а Россия — на 20%.

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Как соглашение повлияет на бизнес? Партнер юридической компании Orlova\Ermolenko Надежда Орлова говорит, что особых преференций ждать не стоит. Но учитывая связи между Россией и ОАЭ, изменить соглашение давно пора, считает собеседница “Ъ FM”:

«Сейчас существует соглашение между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами, но сфера его действия очень узкая. Фактически оно регулирует только отношения с государственными структурами. А что касается граждан и частного бизнеса, то никаких преференций соглашение не устанавливает. Поэтому его расширение давно назрело. Такое регулирование лучше, чем никакое, потому что достигается цель избежания двойного налогообложения.

При текущем внутреннем регулировании, которое действует в России и в ОАЭ, установление в соглашении 15% не будет влиять ни на что. Потому что в РФ эти 15% взимаются у источника при выплате дивидендов за рубеж.

Более ощутимой преференцией пока кажется ставка на процентные выплаты. Если компания зарегистрирована в России и берет заем у компании в ОАЭ, то при выплате процентов, по действующим правилам, она должна удержать 20%. После заключения соглашения она сможет удержать 10%».

В то же время договоры об избежании двойного налогообложения с европейскими странами содержали более выгодные условия: 5% на дивиденды и нулевые ставки на проценты и роялти. Но такой подход объясним, считает партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин:

«У нас многие соглашения заключались с начала 90-х. Подходы в то время были одни, потом они начали трансформироваться. За последние пять лет мы поменяли часть соглашений, которые наиболее популярны в российской юрисдикции. Например, с тем же Кипром договор сильно трансформировался в пользу РФ.

Думаю, Минфин считает, что он не должен девальвировать режим специальных административных районов России. И здесь тяжело сказать, насколько это верный ход. Поскольку оперируем опять исключительно ставками, а не какими-то макроэкономическими показателями в виде того, что данный режим рассчитан на столько-то налогов и рабочих мест. А вот пониженные ставки, например, такого положительного эффекта не дадут.

Я так понимаю, ОАЭ настаивают на полном освобождении от удержания налога при выплате роялти. То есть если российская компания будет выплачивать вознаграждение, например, в Дубае, то в РФ налог на доходы не удерживается и полностью облагается в Объединенных Арабских Эмиратах.

Возможно, Минфин считает, что роялти могут использоваться теми же российскими компаниями для какой-то внутрихолдинговой оптимизации. При этом если опасения именно такие, то по международным сделкам ФНС за много лет уже выработала эффективный подход. Налоговая пресекает неправильное использование соглашения об избежании, которое не предназначено для уклонения, а, скорее, просто для устранения двойного налогообложения или определения той страны, в которой будет удержание».

При этом Объединенные Арабские Эмираты до сих пор входят в так называемый черный список офшоров, который ведет российский Минфин. Это означает отмену налоговых льгот и более строгий контроль за трансакциями. Собеседники “Ъ FM” отмечают, что страну нужно исключить из списка, чтобы новое соглашение заработало.

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Илья Сизов