Инвесторам вычтется

Минфин предложил кратно увеличить налоговый вычет по новому типу индивидуального инвестиционного счета (ИИС-3). Предполагается, что максимальная сумма доходов, с которой его можно будет получить, составит 30 млн руб. В результате, если инвестор платит налоги по ставке 13%, он сможет вернуть 3,9 млн руб., при 15% — 4,5 млн руб. Если он заработает свыше 30 млн руб., сумма вычета не изменится, следует из поправок Минфина к Налоговому кодексу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Однако вывести деньги с индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) можно будет только через 10 лет. Сейчас этот срок — всего три года. При этом увеличиваться он будет постепенно. В то же время и размер вычета для существующих ИИС гораздо меньше. Для первого типа счетов — максимум 52 тыс. руб. в год. В случае ИИС-2 инвестор в целом освобождается от уплаты налога при закрытии счета, за исключением доходов от дивидендов. Ожидается, что новый вид инвестсчетов появится с начала следующего года.

Но вряд ли кратное увеличение налогового вычета заинтересует участников рынка, считает президент инвестхолдинга «Финам» Владислав Кочетков: «В современной России невозможно планировать даже на пять лет вперед. И Минфин, и ЦБ сами охватывают значительно меньший горизонт. Получается парадокс, когда регуляторы на этот срок не планируют, а инвесторы должны, что очень сложно.

Большим плюсом здесь является увеличение размера вычета, возможность открывать несколько ИИС, что делает инвестора более гибким. Но сам по себе срок и необходимость возврата полученных вычетов после закрытия инвестсчетов делают инструмент очень нишевым, и о массовости речи тут идти не может.

Возможно, ИИС будут использовать как элементы персонального пенсионного планирования средние и крупные клиенты, но в широкие массы инструмент не зайдет.

Квалифицированные инвесторы тоже используют индивидуальные инвестиционные счета. С учетом того, что они в том числе торгуют иностранными ценными бумагами, а вычета по таковым, которые покупаются на ИИС, скорее всего, не будет, с их стороны большого спроса ожидать не стоит. Причем это не зависит от того, квалифицированный инвестор или нет, средний или крупный, который выделяет часть капитала на долгосрочное планирование.

Например, копит на пенсию, обучение детей и так далее. Есть и другие инструменты, которые позволяют копить. Хотя бы те же самые банковские депозиты, где достаточно комфортный налоговый режим и нет такой привязки к сроку. Поэтому данный инструмент будет нишевым, пользующимся спросом у небольшой аудитории и скорее как средство долгосрочных накоплений».

После того как законодательство о новом виде индивидуальных инвестиционных счетов вступит в силу, открыть ИИС прежних типов будет нельзя. Однако их можно оформить до конца этого года, пояснили в Минфине. И сейчас это будет самое разумное решение, отмечает основательница инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина:

«ИИС первого типа у нас самый крутой, государство реально поддерживает интерес инвесторов. У владельцев ИИС второго типа тоже есть определенная льгота, поскольку мы освобождаемся на какой-то период от уплаты подоходного налога и таким образом получаем больше прибыли. ИИС третьего типа, пусть даже поставят 50 млн руб., по большому счету для галочки, на мой взгляд.

Льготы-то есть, сумма стала больше, но по факту 10-летний мораторий становится для нас уже неинтересен.

Если сравнивать режим, который есть сейчас, и режим, который будет предлагаться потом, однозначно сейчас круче. Рекомендую всем закрепить за собой ИИС первого типа, если есть такая возможность. Прям в первых числах января 2024 года подать декларацию на возмещение. Льгота ИИС для тех, кто не работает в найме, становится не настолько понятна и не настолько осязаема. Все-таки ИИС первого типа всегда был у нас в приоритете».

Согласно предложению Минфина, на первом этапе будет действовать переходный период. Поэтому при открытии ИИС в 2024 году минимальный срок, после которого можно получить налоговый вычет, будет не 10, а только пять лет. В 2025 — шесть лет и так далее. До 10 лет срок увеличится к 2029 году. При этом Минфин предлагает еще один вид налогового вычета — за внесение средств на счет. Он аналогичен тому, который действует в случае с ИИС первого типа. В течение года инвестор может внести максимум 400 тыс. руб. и в итоге вернуть 52 тыс. руб.

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Александр Рассохин