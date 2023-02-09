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Коммерсантъ FM
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Соглашения созрели для перемен

Для чего власти планируют изменить налоговый механизм с ОАЭ и Турцией

Россия намерена изменить соглашения по налогообложению с Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Механизм могут сделать более удобным для инвесторов, сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов «Ведомостям». Таким образом власти хотят избежать двойного налогообложения. Детали предложения, с которым выступила Москва, пока не уточняются. Но при благоприятном сценарии изменения вступят в силу уже с 2024 года.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Партнер адвокатского бюро NSP Михаил Халецкий отмечает, что основания для пересмотра налоговых соглашений назрели:

«И с Турцией, и с Арабскими Эмиратами действующие налоговые соглашения были заключены довольно давно. В частности, с ОАЭ оно носит крайне ограниченный характер, предоставляет льготы главным образом государственным финансовым институтам. Частные инвесторы не могут претендовать на льготы, и поэтому часто в случае прямых инвестиций сталкиваются с двойным налогообложением.

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Более того, ОАЭ до сих пор официально признаются офшором России в соответствии с перечнем офшорных стран, который ведет Минфин. Вероятно, ведомство хочет превратить это налоговое соглашение в стандартное и распространить его на частных лиц. Сейчас возможности по осуществлению прямых инвестиций в нашу страну существенно ограничены, и Минфин ищет точки, через которые инвесторам будет удобно входить в РФ. С Турцией соглашение является более выгодным, затрагивает частных инвесторов, но и снижение налогов у источника находится в фокусе.

Какие остаются риски в таком случае? ОАЭ часто рассматриваются в качестве офшора, использование удобного налогового соглашения лицами из третьих стран, которые не имеют прочной связи с ними, может существовать. Минфин России будет стремиться включить налоговое соглашение в инструменты, которые будут препятствовать налоговым злоупотреблениям».

Еще осенью 2022 года стало известно, что Минфин формирует список дружественных государств, с которыми необходимо обновить соглашения об избежание двойного налогообложения. Ведомство тогда собиралось начать переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами, Турцией и Малайзией. Как уточнял Алексей Сазанов, цель — сделать условия более выгодными для инвесторов-резидентов этих государств.

Текущие соглашения действительно неудобны для бизнеса, ведь раньше они касались очень ограниченного числа людей, поясняет специалист по международному налогообложению Рустам Вахитов:

«У России есть два типа соглашений. Одно с европейскими странами, где ставка на дивиденды была 5% и 0% по роялти и процентам. Другой вариант со ставкой 10% на все. Эти соглашения давали возможность реинвестировать. Многие крупные группы держали активы за пределами России. Если бы не было таких соглашений, не факт, что эти деньги возвращались бы обратно.

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Почему IT-компании просят налоговой определенности

Но Турция и Арабские Эмираты не рассматривались в виде юрисдикции, через которые инвестиции будут идти в Россию, поэтому принадлежали ко второй группе. Сейчас большинство стран, с которыми есть благоприятное налоговое соглашение для трансграничной работы российского бизнеса, недружественные.

Одновременно Турция и ОАЭ готовы помочь российскому бизнесу. Имеет смысл договориться о низких ставках в соглашении с Анкарой и Абу-Даби, сделать его рабочим, а не текущие 20% роялти и 15% по дивидендам. Никакое трансграничное структурирование в этой системе работать не будет. И тогда деньги, которые находятся в ОАЭ, будут реинвестироваться в Россию.

По данным ФСБ, только с июля по сентябрь 2022 года россияне пересекли границу почти 10 миллионов раз. Около 70% поездок пришлось на Турцию, Казахстан, Абхазию, Финляндию и Грузию. Причем часто речь шла и о релокации бизнеса. В таких случаях, по данным СМИ, одним из самых популярных направлений были ОАЭ.

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Сабина Адлейба

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