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Коммерсантъ FM
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МИД: спецслужбы ищут влияние иностранной разведки во время мятежа Пригожина

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что спецслужбы России уже разбираются, были ли задействованы иностранные разведывательные службы во время событий 23-24 июня, когда Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву.

«Я работаю в ведомстве, которое не занимается сбором доказательств о совершаемых противоправных действиях, но у нас есть такие структуры, и уверяю вас, они уже в этом разбираются»,— сказал министр в эфире RT в ответ на вопрос, есть ли доказательства вмешательства разведслужб Украины и западных стран в события мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня.

Как утверждает Сергей Лавров, лидеры многих стран звонили Владимиру Путину во время мятежа и выражали поддержку. «Были многочисленные звонки президенту Путину, которые использовались его коллегами для выражения солидарности, поддержки, уверенности в том, что ситуация будет под контролем, что она будет возвращена в конституционное поле, как, собственно говоря, и получилось»,— отметил он. По словам министра, лидеры других стран просили не сообщать об этих звонках публично.

Кроме того, как сообщил министр, посол США Линн Трейси в связи с попыткой мятежа связывалась с российскими властями и заявила, что это внутреннее дело России. Она передавала сигналы о том, что США не имеют отношения к мятежу и надеются на безопасность ядерного оружия, добавил Сергей Лавров.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале «марша справедливости» на Москву. Он заявил, что 25 тыс. военных «едут разбираться». Наемники ЧВК «Вагнер» взяли под контроль штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Президент Владимир Путин назвал происходящее вооруженным мятежом. Против Евгения Пригожина возбудили уголовное дело.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он договорился с Евгением Пригожиным о мирном решении конфликта. Бойцы «Вагнера» ушли в полевые лагеря. Глава ЧВК должен был уехать в Белоруссию. По данным «Ъ», дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ) в отношении Евгения Пригожина продолжает расследовать следственное управление ФСБ.

Подробности — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Анастасия Ларина

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