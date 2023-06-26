Убийство сложили с побегом

К 20 годам колонии строгого режима Московский областной суд приговорил Александра Мавриди, признанного виновным в убийстве владельца компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова, похищении столичного адвоката Алексея Завгороднего и вымогательстве у него имущества, а также в побеге из Истринского ИВС. Подельникам Мавриди суд назначил от 6,5 до 13 лет лишения свободы. Кроме того, на сумму более 10 млн руб. были удовлетворены требования потерпевших. Ранее Александр Мавриди заявлял, что после приговора хочет поучаствовать в спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Мавриди на завершающем заседании по своему делу категорически не хотел общаться с журналистами

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Мавриди на завершающем заседании по своему делу категорически не хотел общаться с журналистами

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Мособлсуде был оглашен приговор по уголовному делу Александра Мавриди и его подельников: Паши Ахмедова, Константина Барского, Александра Бутнару, Дениса Грозаву, Николая Тетери и Ивана Цуркану. Перед началом заседания большинство подсудимых вели себя весьма агрессивно по отношению к представителям СМИ, предлагая тем снимать «где-нибудь на улице» или отправиться «защищать родину».

Один из обвиняемых безрезультатно попытался разбить ногами стекло «аквариума», в котором находился.

В зависимости от роли каждого фигурантам расследования вменялись в вину убийство, незаконное хранение оружия, похищение человека, незаконное лишение свободы, вымогательство, побег из-под стражи и легализация денег, добытых преступным путем (ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 126, ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 163, ч. 2 ст. 313 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Посчитав вину в инкриминируемых подсудимым деяниях полностью доказанной в ходе процесса, суд назначил Александру Мавриди 20 лет колонии строгого режима, приняв при этом во внимание признание подсудимым вины, Ахмедову — 13 лет, Бутнару — 11,5 года, Барскому — 8 лет, Цуркану — 7,5 года, Тетере — 6,5 года. Лишь Грозаву, получившему 6,5 года, предстоит отбывать срок в колонии общего режима.

Суд, кроме того, взыскал с Мавриди и Ахмедова в порядке компенсации морального вреда различные суммы по искам потерпевших: в пользу гражданской супруги убитого Владимира Маругова — 1,5 млн руб. и 1,2 млн руб. соответственно, несовершеннолетним детям бизнесмена — 2,4 млн и 2 млн руб., его матери — 2 млн и 1,5 млн руб.

Отметим, что ранее Александр Мавриди заявлял, что планирует после приговора поучаствовать в СВО, вступив в ЧВК «Вагнер». Можно предположить, что после недавних событий его планы могут измениться.

Как ранее сообщал “Ъ”, владелец компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимир Маругов был убит из арбалета в ночь на 2 ноября 2020 года в деревне Аносино городского округа Истра в собственной бане. Преступление, как установило следствие, было совершено Александром Мавриди и Пашей Ахмедовым, а орудие убийства было приобретено накануне в торговом центре.

По данным следствия, мотивом убийства стало то обстоятельство, что Мавриди хотел помочь жене предпринимателя, с которой тот собирался развестись, решить имущественные вопросы в ее пользу.

Мавриди был задержан на следующий день. При обыске в его съемной квартире в Строгино следственная бригада обнаружила там прикованного наручниками к кровати столичного адвоката Алексея Завгороднего, которого охранял Константин Барский. При этом выяснилось, что заложник находился у бандитов в плену два года, за которые он под пытками переписал на родственников Мавриди три квартиры и машино-место общей стоимостью более 70 млн руб.

Оказавшись в Истринском ИВС, Александр Мавриди подбил других заключенных — Ивана Цуркану, Александра Бутнару, Дениса Грозаву и Николая Тетерю — на побег. В ночь на 6 августа 2021 года, воспользовавшись тем, что надзиратель не закрыл за собой окошко для раздачи пищи, они гаечным ключом отвинтили гайки на двери и ушли через запасной выход (некоторые из сотрудников ИВС были осуждены в связи с этим побегом). Скрывались беглецы недолго — 11 августа 2021 года Ивана Цуркану и Дениса Грозаву взяли на съемной квартире в Подольске, на следующий день Николай Тетеря сам явился в полицию. В одном из поселков Новгородской области 18 августа оперативники угрозыска задержали Александра Бутнару. Последним в сентябре в Москве возле продуктового магазина задержали Александра Мавриди.

В ГСУ СКР по Московской области отметили, что расследование этого уголовного дела осложнялось тем, что преступления были совершены «в условиях неочевидности», а Мавриди всячески пытался оказать противодействие проведению следственных действий с его участием.

Например, установлено, что через адвокатов он получал литературу о симптоматике различных психических заболеваний и эти сведения в дальнейшем пытался использовать при проведении психиатрических судебных экспертиз.

В общей сложности следователем допрошено более 70 свидетелей, проведено более 50 экспертиз, среди которых баллистическая, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, почерковедческая, комплексная стационарная психолого-психиатрическая и другие. Уголовное дело составило более 32 томов.

Отметим, что для некоторых фигурантов этого дела это был не первый приговор. Так, в сентябре 2021 года Истринский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Александра Бутнару, Ивана Цуркану, Николая Тетери, Дениса Грозаву и Федора Козаря. Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия и боеприпасов). Суд установил, что в период с июля 2018 по ноябрь 2019 года злоумышленники, действуя в составе организованной группы, совершали эти преступления в домовладениях, расположенных на территории Московской и Тверской областей. Тогда они получили от 6 до 11 лет колонии строгого режима, наибольший срок назначен Александру Бутнару, признанному организатором преступной группы.

Юрий Сенаторов