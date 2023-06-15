Александр Мавриди готовится к сроку и СВО

В Московском областном суде в ходе прений сторон областная прокуратура потребовала приговорить к 21 году строгого режима Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве в ноябре 2020 года владельца компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова и в похищении известного адвоката Алексея Завгороднего с целью завладения его имуществом. Для шестерых его подельников гособвинитель запросила от 6,5 до 16 лет лишения свободы. При этом Мавриди признал свою вину, заявив о желании поучаствовать в СВО в составе ЧВК «Вагнер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Мавриди рассчитывает вернуть свободу, поучаствовав в спецоперации

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Мавриди рассчитывает вернуть свободу, поучаствовав в спецоперации

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам представителя областной прокуратуры, вина оказавшихся на скамье подсудимых Александра Мавриди, Паши Ахмедова, Константина Барского, Ивана Цуркану, Александра Бутнару, Дениса Грозаву и Николая Тетери в совершении инкриминируемых им преступлений была полностью доказана в ходе судебного следствия. Подсудимые, отметил он, совершили тяжкие и особо тяжкие общественно опасные преступления против жизни и здоровья человека, в которых «особо активную роль» сыграл Александр Мавриди. Ему СКР инкриминируется убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), похищение человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ), вымогательство (ч. 3 ст. 163 УК РФ), отмывание преступно нажитых доходов (ч. 4 ст. 174.1УК РФ), незаконное лишение свободы (ч. 3 ст. 127 УК РФ), побег из-под стражи (ч. 2 ст. 313 УК РФ) и незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Мавриди, по версии следствия и надзорного органа, выступал и организатором, и исполнителем преступлений, а поэтому при вынесении приговора прокурор особо просил учесть эти моменты. Для него был запрошен и соответствующий криминальному статусу срок — 21 год колонии строгого режима. Остальным же подсудимым прокуратура попросила дать от 6,5 до 16 лет также строгого режима.

Напомним, что владелец «Мясной империи» и «Озерецких колбас» Владимир Маругов был убит в ночь на 2 ноября 2020 года в деревне Аносино городского округа Истра в собственной бане. Как установило следствие, за день до этого подельники приобрели орудие убийства в одном из торговых центров Москвы. Преступление, как выяснилось, было совершено Александром Мавриди и Пашей Ахмедовым, при этом киллеры оставили в живых свидетеля преступления — находившуюся с жертвой женщину. Убийство, можно сказать, было раскрыто по горячим следам, так как Мавриди был задержан буквально на следующий день. При обыске его съемной квартиры в Строгино следственная бригада обнаружила там прикованного наручниками к кровати столичного адвоката Алексея Завгороднего, которого охранял Константин Барский. При этом выяснилось, что заложник находился у бандитов в плену два года, за которые он под пытками переписал на них свое имущество более чем на 70 млн руб.

Оказавшись в одной камере истринского ИВС, Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря решили совершить оттуда побег. В ночь на 6 августа 2021 года, воспользовались тем, что надзиратель не закрыл за собой дверцу «кормушки», через которую заключенным подается еда и снимаются наручники, они около трех часов ночи через нее гаечным ключом отвинтили гайки на двери и сбежали через запасной выход. Он, по версии следствия, был заперт лишь на внутренний засов. Кроме того, СКР было установлено, что видеокамеры в коридоре изолятора в ту ночь не работали.

В сентябре 2022 года Красногорский городской суд Московской области признал бывшего начальника ИВС подполковника Андрея Старшинова и двух его подчиненных, Елизавету Бурдаковскую и Сергея Лаврентьева, виновными в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В результате Старшинова и Лаврентьева суд приговорил к трем годам и трем месяцам заключения каждого, а Елизавете Бурдаковской назначил три года.

Отметим, что беглецы скрывались недолго: уже 11 августа 2021 года Ивана Цуркану и Дениса Грозаву задержали на съемной квартире в Подольске, на следующий день Николай Тетеря оформил явку с повинной в полиции. 18 августа в одном из поселков Новгородской области оперативники угрозыска задержали Александра Бутнару. Последним в сентябре в Москве взяли самого Александра Мавриди.

Прения сторон теперь продолжатся выступлениями защиты и самих подсудимых. Александр Мавриди рассчитывает на снисхождение: он признал свою вину и планирует после приговора поучаствовать в СВО, вступив в ЧВК «Вагнер».

Юрий Сенаторов