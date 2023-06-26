Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Цены на российский газ для Белоруссии будут самыми низкими до 2031 года

Базовый договор Белоруссии с «Газпромом» по гарантированным объемам поставки российского газа рассчитан до 2031 года, рассказал посол республики в России Дмитрий Крутой. Он подчеркнул, что по решению российского президента Владимира Путина в этот период цена на российский газ для Минска будет на самом низком уровне по сравнению с другими странами.

«Базовый долгосрочный договор с "Газпромом" по гарантированным объемам поставки газа в республику действует до 2031 года. Поэтому здесь проблем нет… В части ценообразования президенты договорились продлить формулу, которая действовала последние три года, на следующий трехлетний период — до 2026 года»,— рассказал «РИА Новости» господин Крутой. Он также добавил, что в ценовом плане «вроде бы тоже вопросов нет».

Отвечая на вопрос агентства о процессе создания объединенного российско-белорусского рынка газа, господин Крутой отметил, что потребление газа в России и Белоруссии отличается. «Если, допустим, в Смоленске большинство газа потребляется населением, то в Беларуси структура другая, население, наоборот, потребляет мало газа именно как ресурса, весь газ фактически потребляется промышленностью и электроэнергетическим сектором»,— пояснил он.

По словам Дмитрия Крутого, до декабря 2023 года президентам России и Белоруссии доложат, насколько белорусская составляющая вписывается в методику Федеральной антимонопольной службы, которая служит базой для определения цены газа внутри России. «Я думаю, все расчеты мы закончим уже к осени. Затем — обсуждение на уровне правительства. И потом уже будет доклад президенту»,— уточнил он.

В сентябре 2021 года российское правительство опубликовало информацию о 28 союзных программах по интеграции России и Белоруссии. Согласно ей, к июлю 2022 года Россия и Белоруссия должны были договориться, как станет работать объединенный газовый рынок двух стран. В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сроки, которые были установлены для формирования единого газового российско-белорусского рынка, были сорваны.

В феврале текущего года Минск и «Газпром» подписали протокол о формировании цен на поставку газа исходя из условий 2022 года. Тогда в Министерстве энергетики Белоруссии уточняли, что протокол рассчитан на два года и будет действовать до 2025 года.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...