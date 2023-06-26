Цены на российский газ для Белоруссии будут самыми низкими до 2031 года

Базовый договор Белоруссии с «Газпромом» по гарантированным объемам поставки российского газа рассчитан до 2031 года, рассказал посол республики в России Дмитрий Крутой. Он подчеркнул, что по решению российского президента Владимира Путина в этот период цена на российский газ для Минска будет на самом низком уровне по сравнению с другими странами.

«Базовый долгосрочный договор с "Газпромом" по гарантированным объемам поставки газа в республику действует до 2031 года. Поэтому здесь проблем нет… В части ценообразования президенты договорились продлить формулу, которая действовала последние три года, на следующий трехлетний период — до 2026 года»,— рассказал «РИА Новости» господин Крутой. Он также добавил, что в ценовом плане «вроде бы тоже вопросов нет».

Отвечая на вопрос агентства о процессе создания объединенного российско-белорусского рынка газа, господин Крутой отметил, что потребление газа в России и Белоруссии отличается. «Если, допустим, в Смоленске большинство газа потребляется населением, то в Беларуси структура другая, население, наоборот, потребляет мало газа именно как ресурса, весь газ фактически потребляется промышленностью и электроэнергетическим сектором»,— пояснил он.

По словам Дмитрия Крутого, до декабря 2023 года президентам России и Белоруссии доложат, насколько белорусская составляющая вписывается в методику Федеральной антимонопольной службы, которая служит базой для определения цены газа внутри России. «Я думаю, все расчеты мы закончим уже к осени. Затем — обсуждение на уровне правительства. И потом уже будет доклад президенту»,— уточнил он.

В сентябре 2021 года российское правительство опубликовало информацию о 28 союзных программах по интеграции России и Белоруссии. Согласно ей, к июлю 2022 года Россия и Белоруссия должны были договориться, как станет работать объединенный газовый рынок двух стран. В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сроки, которые были установлены для формирования единого газового российско-белорусского рынка, были сорваны.

В феврале текущего года Минск и «Газпром» подписали протокол о формировании цен на поставку газа исходя из условий 2022 года. Тогда в Министерстве энергетики Белоруссии уточняли, что протокол рассчитан на два года и будет действовать до 2025 года.

Милена Костерева