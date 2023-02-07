«Газпром» продлил контракт на поставку газа в Белоруссию до 2025 года

«Газпром» продлил контракт с «Газпром трансгаз Беларусь» на поставку газа в Белоруссию на 2023-2025 года. Также было продлено соглашение о транспортировке газа через Белоруссию. Сообщения об этом опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

Согласно документам, ориентировочная стоимость газа составит 250 млрд российских руб. ежегодно. Стоимость услуг по транспортировке энергоносителя через Белоруссию оценивается в 12 млрд руб.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об основных параметрах ценообразования в энергетике, в том числе поставках газа, на встрече в Минске 19 декабря. Тогда господин Путин сказал, что Россия поставляет газ в Белоруссию на выгодных, преференциальных условиях. 3 февраля в Минэнерго сообщили, что Россия будет поставлять газ Белоруссии в 2023 году по ценам 2022-го — $128,5 за 1 тыс. куб. м. Белоруссия оплачивает российский газ в рублях с апреля прошлого года.

Олеся Павленко