Лукашенко назвал важным условием сотрудничества с Россией равные цены на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по вопросам белорусско-российского сотрудничества в преддверии визита президента России Владимира Путина в Минск. В ходе выступления он подчеркнул необходимость установить равные для белорусов и россиян цены на энергоносители. При этом господин Лукашенко заявил, что сроки, которые были установлены для формирования единого газового рынка Белоруссии и России, были сорваны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества

Фото: Пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества

Фото: Пресс-служба президента Белоруссии

Господин Лукашенко также обратил внимание, что на первый план в реализации союзных программ выходят вопросы ценообразования на энергоресурсы. От них, уточнил президент, зависит конкурентоспособность белорусской экономики.

«Я думаю, что у нас одно пожелание (даже не претензия, а пожелание) к российской стороне: создать равные условия для работы субъектов хозяйствования. Чтобы сельхозпредприятия, наши промышленные предприятия, компании в сфере услуг и так далее работали в равных условиях»,— сказал господин Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

Кроме того, белорусский президент отметил, что при этих равных условиях стоимость газа и нефти не должны быть слишком высокими.

19 декабря президент России Владимир Путин посетит Минск, где состоятся переговоры глав двух государств. По словам Александра Лукашенко, на встрече президенты обсудят принятие неотложных решений по вопросам экономики и стабильности российской и белорусской финансовых систем. Еще одной темой встречи, уточнил господин Лукашенко, станет военно-политическая ситуация вокруг двух государств.

Милена Костерева