Бизнесу не хватает научного интереса

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области направит губернатору Алексею Текслеру предложения по мерам поддержки компаний, планирующих взаимодействовать с межуниверситетским кампусом. В частности, зафиксировать ставку арендной платы как минимум на семь лет, предоставить льготные условия для приобретения лабораторного оборудования для кампуса и оказать методологическую помощь предприятиям по тем мерам поддержки, которые уже существуют в регионе. В правительстве региона отмечают, что отчасти предложенные СПП меры уже доступны, а более предметно инициативу можно будет обсуждать после получения письма.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одно из предложений СПП — разработать региональную программу по приобретению лабораторного оборудования

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Одно из предложений СПП — разработать региональную программу по приобретению лабораторного оборудования

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На очередном заседании правления Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области решил направить письмо на имя главы региона Алексея Текслера с предложениями, которые позволят повысить интерес бизнеса к работе в строящемся в областном центре межуниверситетском кампусе мирового уровня. С инициативой подготовить обращение выступил комитет по промышленной политике, экологии и природопользованию СПП.

«Необходимо предложить бизнесу меры поддержки, чтобы у него появилась мотивация зайти в кампус,— сказал на заседании правления председатель комитета, гендиректор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт.— Принципиальными являются три момента. Во-первых, нужно зафиксировать ставку арендной платы на территории кампуса для предприятий на значительный срок, от семи лет. Во-вторых, необходимо разработать специальную программу для приобретения предприятиями исследовательского и лабораторного оборудования для использования в кампусе. И третий момент, важный, но не требующий значительных средств,— организовать методологическую помощь предприятиям, в том числе по тем мерам поддержки, которые уже существуют. У нас их достаточно много, в том числе налоговый вычет по затратам на НИОКР. На наш взгляд, если эти три момента будут обеспечены, у предприятий появится реальный интерес к кампусу, и мы сможем серьезно продвинуться в этой работе».

Председатель комитета СПП по социальной политике и профессиональному образованию Семен Мительман предложил при подготовке инициатив принять во внимание постановление правительства России №218, где предусмотрены меры финансовой поддержки коммерциализации научных разработок. «Можно взять этот документ за основу и посмотреть, что мы можем сделать на региональном уровне»,— сказал он.

Замгубернатора Челябинской области Иван Куцевляк отметил, что предметно обсуждать предложения СПП можно будет после того, как они будут оформлены в документ. «В части ставки основным ответчиком будет минобрнауки. Здесь нужно понимать, что фиксация ставки — это вопрос, в том числе инфляции. Что касается мер поддержки, уже есть меры по НИОКР, и здесь я не вижу разницы, в кампусе это или нет»,— прокомментировал господин Куцевляк. Говоря о методологической поддержке, вице-губернатор рассказал о сайте, где размещен обзорный буклет по действующим в регионе мерам поддержки бизнеса. «У нас только в перечислительном порядке получилось 50 листов. А дальше поддержку оказывает то министерство, которое ведет меру, плюс центр «Мой бизнес» и для промышленных предприятий есть ФРП, который тоже по всем мерам консультирует»,— говорит он.

Межуниверситетский кампус мирового уровня должен появиться в Челябинске к 2025 году. Общая площадь его объектов составит 114 тыс. кв. м, он расположится на территории рядом с Челябинским государственным университетом. В работе кампуса будет задействовано шесть вузов. Объем вложений в проект составит более 16 млрд руб. На территории кампуса появятся учебно-научный комплекс с технопарком, лаборатории, коворкинг-парк, комплекс для проведения мероприятий — конференций и форумов. Гостиничный комплекс запустят раньше — в 2024 году. Как отметила первый вице-губернатор Ирина Гехт, его строительство уже ведется, в марте следующего года две гостиницы должны быть сданы. «В августе мы уже заходим в экспертизу со следующим этапом — это учебно-лабораторные комплексы, которые нам проектировал “Сколтех”, исходя из того опыта, который у него есть по проектированию их лабораторий, в которых они работают»,— добавила замглавы региона.

Заместитель министра образования Челябинской области Виталий Литке назвал проект кампуса стратегическим и отметил, что он появился «как нельзя вовремя». «С учетом принятой его концепции он является мощнейшим инфраструктурным дополнением, чтобы мы могли реализовать все начинания, которые сейчас формируются, основанные на плотном взаимодействии науки и бизнеса»,— сказал он.

Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер добавил, что на сегодняшний день в рамках концепции кампуса уже проведена большая работа, в частности, «были определены те имеющиеся на сегодняшний момент разрывы технологических цепочек по разным направлениям, основные задачи и возможности для бизнеса, которым соответствует кампус». «Если говорить о стоящих перед нами задачах, я бы сделал акцент на две основные. Первая — это подготовка кадров по новым и уникальным образовательным программам. Не по тем, которые сегодня имеются во всех наших университетах, а действительно новым, с востребованным перечнем компетенций. И, конечно, без участия бизнеса формировать эти компетенции мы не сможем. Часть курсов университет обеспечит в рамках тех документов и стандартов, которые сегодня имеются в нашей системе высшего образования, но все, что касается профильного обучения, профессиональных компетенций, формирования специализаций, мы планируем делать вместе с бизнесом. В этом плане кампус является точкой, где появятся лаборатории, умные центры, через которые будет пропускаться большое количество студентов. Тем самым будет обеспечиваться вовлеченность студентов в эти центры. Они станут доступны тем предприятиям, бизнесу, которые будут находиться в кампусе»,— сказал Александр Вагнер.

Ректор ЮУрГУ добавил, что уже определены продукты, которые будут рождаться в научно-образовательных центрах межуниверситетского кампуса. «Они интересны и университету с точки зрения подготовки инженеров будущего, трансформации методологии образовательных программ, и в них действительно заинтересован бизнес,— подчеркнул Александр Вагнер.— Таких примеров у нас много. Это технологии производства на основе машинного зрения, черной и цветной металлургии, решение актуальной для многих предприятий проблемы очистки воды, новые материалы для медицинской промышленности и протезирования. Это передовая инжиниринговая школа специального машиностроения и транспорта, где автозавод “Урал” выступает флагманом и основным заказчиком».

Ирина Гехт отметила, что создание кампусов — это вопрос конкуренции регионов. «Кампусы появляются в Екатеринбурге, Уфе, Перми, Тюмени, и кто создаст более привлекательные условия для молодежи, там и будут сконцентрированы и идеи, и молодые кадры, и проектные команды. И здесь при всех наших усилиях только совместно с бизнесом мы сможем добиться результата»,— сказала она.

Артур Якушко