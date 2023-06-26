Во Франции штрафы за употребление наркотиков будут оплачиваться на месте

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен ввести моментальную оплату штрафов за употребление наркотиков. Об этом глава государства заявил в интервью газете La Provence накануне своего трехдневного визита в Марсель. Президент уточнил, что уже отдал распоряжение министру внутренних дел подготовить соответствующее постановление до конца лета.

По словам господина Макрона, государство выполняет свою работу по борьбе с оборотом наркотиков, и результат налицо: «Только в Марселе были ликвидированы 70 точек сбыта. По всему Буш-дю-Рону (департамент, административным центром которого является Марсель.— ''Ъ'') их было 222, а стало 134, то есть на 40% меньше». Однако, как отметил президент, торговли наркотиками не было бы, если б не было спроса на них. А значит, нужно еще эффективнее бороться именно с потребителями наркотических средств.

«Уже был введен единовременный штраф в размере до €2,5 тыс. С сентября 2020 года во Франции были оштрафованы 350 тыс. человек, из которых 29 тыс.— в Марселе. Но мы обнаружили, что, поскольку оплата производится дистанционно в течение 45–60 дней, у нас ставка возмещения (соотношение оплаченных штрафов к неоплаченным.— ''Ъ'') составляет 35%... Это неприемлемо. Я попросил министра внутренних дел подготовить постановление к концу лета, чтобы оплата штрафов могла быть произведена немедленно, банковской картой или наличными. Мы начали оснащать агентов 5 тыс. платежных терминалов»,— заявил Эмманюэль Макрон.

Кирилл Сарханянц