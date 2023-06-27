«Мы постепенно меняем отношение телекомпаний к нашему продукту»

Минувший сезон в Единой лиге ВТБ получился наиболее удачным за всю ее историю в плане интриги. Обе полуфинальные серии растянулись до седьмого матча, а золото завоевала команда, от которой этого не ожидали,— УНИКС. Генеральный директор Единой лиги Илона Корстин в интервью корреспонденту “Ъ” Александру Петрову рассказала о своих впечатлениях от прошедшего сезона и об ожиданиях от следующего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илона Корстин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Илона Корстин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— По завершении сезона уже много было сказано о том, что получился он очень интригующим, о том, что обе полуфинальные серии дошли до седьмого матча, о том, что в лиге новый чемпион — УНИКС. То есть в спортивном и организационном плане сезон удался. Но есть ли что-то, что лига хотела бы исправить? Наверняка есть моменты, которые требуют коррекции.

— Мне не понравилось, что было несколько команд, выбивавшихся из общей картины. Да, уровень спортивного противостояния подравнялся, было много действительно интригующих матчей, чаще всего не было матчей, в которых одна команда выигрывала с очень большой разницей в счете. Но был, например, «Минск» (3 победы и 29 поражений в регулярном первенстве, худший показатель в лиге.— “Ъ”). Команда была явно ниже уровня, требуемого в лиге. Были проблемы и у «Астаны», но потом она подтянулась. Хотя тут я понимаю, с чем связана их просадка. У них значительная загруженность по календарю, команда выступает еще и в чемпионате Казахстана. Но по завершении первого этапа чемпионата, после которого участники были разделены на две группы, таких неприятных результатов больше не было.

— То есть вы довольны новой схемой «регулярки»?

— Да, она доказала свою жизнеспособность.

— Насколько удачно в лигу вписались ее новички — МБА и «Самара»?

— Конечно же, были опасения относительно их способности соответствовать уровню лиги. Но обе команды выступили очень достойно. МБА так вообще в дебютный сезон попал в топ-6 турнира и даже заставил в первом раунде play-off понервничать «Зенит» (московская команда уступила в противостоянии с чемпионом предыдущего сезона — 1:3, три другие серии первого раунда завершились сухими победами фаворитов.— “Ъ”). И я с полным на то основанием могу сказать, что минувший сезон был лучшим в истории лиги. Много игр, почти каждый день, удачный формат, интригующий play-off. В итоге мы стали куда более интересными болельщикам.

— На рейтингах телетрансляций это как-то отразилось?

— Есть такой показатель OTS (Opportunity to See.— “Ъ”), отражающий, грубо говоря, сколько просмотров могли с высокой долей вероятности собрать наши трансляции. Так вот, у лиги по итогам сезона этот показатель составляет 576 млн. При этом было более 1,5 тыс. трансляций. Это не происходит само по себе, это свидетельство того, что продукт, который мы предлагаем посредством телекомпаний, пользуется спросом. Несколько лет назад все понимали, что ЦСКА, что бы ни случилось, чемпион. Такого уже с позапрошлого сезона нет. Больше того, тот же «Зенит», который прервал гегемонию армейцев, «регулярку» провел весьма неровно. Сам ЦСКА, стремившийся вернуть себе титул, после блестящего регулярного первенства забуксовал в play-off. Взорвался на решающей стадии турнира его будущий финалист «Локомотив-Кубань»… Интересно было смотреть за метаморфозами команд.

— Это как-то сказалось или скажется на доходах, которые лига получает от контрактов с телекомпаниями? В 2021 году сообщалось, например, что лига получит от «Матч ТВ» 40 млн руб., год спустя после продления контракта представители лиги говорили о том, что новый контракт в разы лучше прежнего. О каких суммах поступлений от телеконтрактов идет речь?

— Партнеры из «Матч ТВ» просили соблюдать принципы конфиденциальности относительно параметров контракта. Но могу рассказать, что у нас вообще-то было два предложения: от «Матч ТВ» и от Okko. Первое предложение действительно было более интересным в финансовом плане. Плюс для наших спонсоров важно, чтобы мы были широко представлены именно на федеральном телеканале. Но было ведь и время, когда лига сама платила телеканалам за организацию трансляций. Путь у нас медленный, долгий. Сначала — да, сами платили, потом нам платили, что-то около тысячи рублей, теперь платят принципиально другие деньги. Мы постепенно меняем отношение телекомпаний к нашему продукту, и процесс идет. На данный момент в нашем общении с телевидением куда больше позитива и прагматизма, чем раньше.

— Что по посещаемости матчей по ходу сезона?

— Цифры заметно подросли. Рекорд посещаемости сезона — 12 тыс. зрителей — пришелся на празднование столетия ЦСКА (14 апреля в «Мегаспорте» армейцы принимали «Локомотив-Кубань» в первом матче полуфинальной серии.— “Ъ”). Вообще полуфинальные серии и финал отмечались аншлагами. Что касается средней посещаемости, то она составила 3 тыс. зрителей. Это почти вдвое выше, чем сезоном ранее.

— По вашим ощущениям, клубы все-таки учатся сами зарабатывать деньги, раз уж посещаемость растет, или все же безоговорочно полагаются на поддержку владельцев и спонсоров?

— Стараемся их к этому приучать. Скажем, у нас есть система поощрений. В ней учитываются разные параметры. Первый — это собственно спортивный результат. Но есть и награда за маркетинг. Там ключевые факторы — посещаемость и количество проданных билетов. Количество выданных приглашений не должно превышать 30% от общей посещаемости. В противном случае клуб из маркетингового пула вознаграждения вылетает. Это случилось, например, с «Зенитом». Мы понимаем, что все команды боятся пустых трибун, но философию «Зенита» лига не поняла. Команда стала чемпионом лиги, нужно брать быка за рога, продавать билеты, люди на игры чемпиона пойдут.

— А кто чемпион по продажам билетов? «Парма», «Локомотив», ЦСКА, «Самара»?

— Пермская «Парма». Кстати, в топ-3 вошла еще и «Самара», несмотря на статус дебютанта.

— Стоит ждать появления у лиги новых спонсоров? Особенно на фоне очень увлекательного сезона.

— Мы общаемся со многими компаниями, однако времена непростые, и найти кого-то нового действительно сложно. Но мы работаем в этом направлении. Хочу также сказать, что помимо сотрудничества с нашими традиционными спонсорами лига получает доход и от отчислений букмекеров. Идет обсуждение вопроса о возвращении на стадионы продаж пива. Лига участвует в работе по разработке соответствующего законопроекта и поддерживает его. Нам важно, чтобы не просто была разрешена продажа пива, но была разрешена и его реклама на аренах. На данный момент эти вещи не увязаны воедино. Это потенциал роста доходов как для лиги, так и для клубов.