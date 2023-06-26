ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть к середине века

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что к 2045 году мировой спрос на нефть вырастет до 110 млн баррелей в сутки. Совокупный мировой спрос на энергоносители, по его словам, вырастет на 23% к 2045 году.

«Нефть незаменима в обозримом будущем. По нашему прогнозу мы видим, что глобальный спрос на нефть увеличится до 110 млн баррелей в день к 2045 году»,— сказал он, выступая на открытии конференции по энергетике Energy Asia в столице Малайзии Куала-Лумпуре (цитата по CNBC). При этом он отметил, что к тому времени нефть все еще будет составлять около 29% энергетического баланса.

Генеральный секретарь ОПЕК также добавил, что отсутствие достаточного финансирования нефтегазовой индустрии «поставит под угрозу жизнеспособность существующих энергетических систем и приведет к энергетическому хаосу».

В то же время Хайсам аль-Гайс признал, что в будущем возобновляемые источники энергии будут играть более значимую роль в мировом энергетическом балансе. По его словам, некоторые страны—члены ОПЕК «уже начали вкладывать значительные средства» в развитие этой области.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировое потребление нефти в 2023 году составит 102,3 млн баррелей в сутки (2022 год был завершен со средним показателем спроса в 99,8 млн б/с). Прогноз агентства на текущий год увеличен в том числе из-за роста спроса на нефть со стороны Китая. Встречное мировое предложение нефти, по оценке МЭА, в 2023 году составит рекордные 101,3 млн баррелей в сутки, а в 2024-м вырастет до 102,3 млн б/с.

Подробнее — в материале «Ъ» «В МЭА спланировали нефтяную пятилетку».

Милена Костерева