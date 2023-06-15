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Коммерсантъ FM
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В МЭА спланировали нефтяную пятилетку

Мониторинг рынка энергоресурсов

Международное энергетическое агентство (МЭА) в вышедшем вчера ежемесячном обзоре заметно увеличило прогноз спроса на нефть в 2023 году — на 240 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,45 млн б/с. В итоге теперь в МЭА ожидают, что мировое потребление нефти в этом году составит 102,3 млн баррелей в сутки (2022 год был завершен со средним показателем спроса в 99,8 млн б/с). Прогноз агентства на этот год увеличен прежде всего из-за роста спроса на нефть со стороны Китая, в котором в апреле он достиг рекордного уровня в 16,3 млн б/с. Встречное мировое предложение нефти, по оценке МЭА, в 2023 году составит рекордные 101,3 млн баррелей в сутки, а в 2024-м вырастет до 102,3 млн б/с.

Отметим, что, судя по обнародованным вчера среднесрочным ожиданиям МЭА, из-за завершения периода постпандемийного восстановления экономик, не вполне благоприятного макроэкономического климата и планов перехода на более чистые виды топлива далее мировые темпы прироста потребления нефти сильно замедлятся. Вчера МЭА дало первый прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году — 103,1 млн баррелей в сутки. Таком образом, показатель прироста относительно этого года упадет втрое — до 0,8 млн б/с. В 2025-м спрос, по ожиданиям агентства, вырастет на 1 млн б/с, в 2026-м — 0,7 млн б/с, в 2027-м — 0,5 млн б/с, в 2028-м — 0,4 млн б/с (до 105,7 млн баррелей в сутки).

Глава МЭА Фатих Бироль полагает, что пик спроса может быть пройден еще до конца этого десятилетия по мере роста числа электромобилей, увеличения энергоэффективности производств и внедрения иных технологий. Пока же, отметим, выраженный не в общих словах, а в цифрах прогноз агентства предполагает рост потребления на протяжении всего прогнозируемого пятилетнего периода — спрос на нефть поддержат стабильно растущие нефтехимия и авиаперевозки.

Пока же краткосрочно мыслящие участники рынка ловят сигналы от регуляторов, пытаясь понять, как будет меняться спрос на нефть в зависимости от самочувствия крупнейших экономик в ближайшей перспективе. Если взятая ФРС в среду пауза в повышении ключевой ставки (см. текст рядом) была ожидаемой, то на объявленное Центральным банком Китая снижение ставки краткосрочного кредитования нефтяные бенчмарки Brent и WTI во вторник отреагировали более чем трехпроцентным ростом.

Вадим Вислогузов

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