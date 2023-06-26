Reuters: Deutsche Bank уведомил инвесторов о пропаже части их российских акций

Deutsche Bank сообщил своим клиентам, что больше не может гарантировать полный доступ к принадлежащим им российским акциям, сообщает Reuters. По данным агентства, иностранные инвесторы сталкиваются с трудностями при возврате «застрявших инвестиций» в российские компании.

Reuters ссылается на письмо Deutsche Bank от 9 июня. Согласно ему, банк обнаружил нехватку акций, которые обеспечивают депозитарные расписки, выпущенные банком до начала российской военной операции на Украине. Эти акции находятся в России в другом банке-депозитарии, его название не приводится. Deutsche Bank объяснил ситуацию решением Москвы разрешить инвесторам конвертировать часть депозитарных расписок в российские акции. Конвертация была проведена без «участия или надзора» немецкого банка, утверждается в документе.

По данным Reuters, были затронуты акции «Аэрофлота», строительной компании «Группа ЛСР», «Мечела» и Новолипецкого металлургического комбината. Агентство отмечает, что это первый крупный банк, официально уведомивший держателей депозитарных расписок о том, что они могут не получить право собственности на все принадлежащие им акции.

Как уточнил один из источников Reuters, Deutsche Bank теперь разрешает инвесторам обменивать депозитарные расписки на акции в рамках своих планов по уходу в России. JPMorgan & Chase, Citigroup и BNY Mellon выступают в качестве банков-депозитариев для большинства других российских программ депозитарных расписок. Все три банка отказались комментировать, выявили ли они также недостатки акций.

В своем письме Deutsche Bank заявил, что постарается вернуть больше акций их законным владельцам, но чистая выручка от их продажи, «вероятно, будет существенно ниже рыночной цены». По данным банка, правкомиссия правительства РФ требует, чтобы такие акции продавались «со скидкой не менее 50% от их оценочной рыночной стоимости».

«Мечел» отказался от комментариев, остальные компании никак не прокомментировали информацию. В Национальном расчетном депозитарии России заявили, что «конвертация акций была проведена в соответствии с российским законодательством и что учетная организация не несет ответственности за реализацию этого механизма».

Deutsche Bank в марте 2022 года закрыл бизнес в России. В апреле немецкий банк отключил счета в евро нескольких российских банков, в июне вывез из России сотни IT-специалистов. В апреле 2023-го Deutsche Bank решил закрыть IT-центры в Москве и Санкт-Петербурге.

Лаура Кеффер