FT: Deutsche Bank решил закрыть IT-центры в Москве и Санкт-Петербурге

Deutsche Bank сворачивает деятельность IT-центров, оставшихся у него в Москве и Санкт-Петербурге, пишет Financial Times (FT). Работающим там 500 специалистам кредитная организация предложила выплатить выходное пособие.

Формального решения о полном прекращении работы IT-центров в России руководство Deutsche Bank еще не приняло. Однако, по словам источников FT, внутри банка дело считается уже решенным. «Мы продолжаем снижать риски наших операций в российском технологическом центре и расширили варианты, доступные нашим сотрудникам, в том числе уход из компании по взаимному согласию или переезд и сохранением рабочего места»,— приводит FT заявление банка.

До начала российской военной операции на Украине в российских офисах Deutsche Bank работало около 1,5 тыс. разработчиков, которые отвечали за создание и поддержание программного обеспечения для международных подразделений банка. В 2022 году Deutsche Bank релоцировал около 700 специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга в новый технологический центр в Берлине. Собеседники издания рассказывают, что оставшимся в России сотрудникам банк предложил компенсационный пакет, которым они могут воспользоваться в течение полугода при добровольном увольнении.

Deutsche Bank сокращает присутствие в России с 2014 года. В марте 2022 года банк объявил о полном закрытии бизнеса в стране. Немецкая кредитная организация предложила всем сотрудникам, которые находятся в России, переехать в Германию. По данным издания, предложение приняли почти половина всех специалистов, многие из которых переехали со своими супругами и детьми — в Германию релоцировались около 2 тыс. человек.

Милена Костерева