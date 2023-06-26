Доходы бюджета от таможенных пошлин рухнули на 70%

С начала года доходы федерального бюджета от внешнеэкономической деятельности снизились на 50,1% год к году. Было выплачено 949,7 млрд руб. — 29% от годового прогноза (3,3 трлн руб.), сообщают «Известия» со ссылкой на данные госпортала «Электронный бюджет» по состоянию на 20 июня.

Таможенные пошлины составили 486,8 млрд руб. и снизились на 70% по сравнению с прошлым годом, почти на 1,1 трлн руб. По итогам 2023 года прогнозируется 2,4 трлн руб. поступлений по этой статье. Поступления от сделок со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличились на 38% год к году. Доходы исполнены на 58% или на 432,3 млрд руб. из ожидаемых 746,2 млрд руб.

В Минфине объяснили, что поступления бюджета от внешнеэкономической деятельности состоят из платежей, связанных с экспортом и импортом. Ведомство отметило их сокращение на фоне снижения цен на нефть и объемов экспорта по ряду направлений. В Федеральной таможенной службе (ФТС) заявили, что снижение поступлений от экспорта обусловлено продолжением налогового маневра, а также «конъюнктурой сырьевого рынка».

По итогам 2022 года ФТС снизила сборы в бюджет почти на 1 трлн руб. относительно 2021 года. Все это снижение пришлось на платежи от сжавшегося в минувшем году импорта, экспортная часть сборов таможни на фоне роста цен на нефть и газ оказалась в плюсе. В результате разнонаправленного движения доходов от импорта и экспорта соотношение между ними в сравнении с 2021 годом заметно изменилось: доля поступлений от ввоза товаров снизилась до 53%, от вывоза — выросла до 43,5%.

Лаура Кеффер