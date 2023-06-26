Яровая сообщила о разработке правовых норм ответственности за русофобию

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что политики вместе с экспертным сообществом работают над «правовыми нормами» для введения ответственности за русофобию. По ее словам, русофобия «продуцируется прежде всего должностными лицами», и ответственность должны понести они.

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Ирина Яровая

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В числе примеров русофобии она назвала отказ в трудоустройстве и медпомощи, снятие показа театральных постановок и концертов, а также ограничения на использование русского языка. «По русофобии мы сейчас приступили с профильными ведомствами к проработке правовых норм, правовых решений. Надеемся, что уже в ближайшее время представим первые наработки», — сказала «Известиям» госпожа Яровая.

Вице-спикер уточнила, что защита от русофобии будет распространяться не только на граждан России, но и на соотечественников. Она также предложила создавать специальные офисы за границей, где «подвергшимся проявлениям русофобии» будут оказывать бесплатную юридическую помощь и помогать в оформлении судебных исков. Соответствующие запросы направят в МИД РФ.

В мае замглавы Минюста Андрей Логинов предложил официально закрепить в законодательстве понятие «русофобия». Он также считает нужным «формирование механизмов предупреждения и распространения информации, враждебной к России, ее народу и языку, и установление ответственности за русофобскую деятельность». Ирина Яровая призвала ввести в России уголовное наказание за русофобию.

Лаура Кеффер