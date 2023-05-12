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Коммерсантъ FM
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Замглавы Минюста Логинов предложил законодательно закрепить понятие «русофобия»

Заместитель министра юстиции России Андрей Логинов считает, что понятие «русофобия» необходимо официально закрепить в законодательстве страны. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, в свою очередь, призвала ввести в России уголовное наказание за русофобию.

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Андрей Логинов

Андрей Логинов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Ирина Яровая

Ирина Яровая

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

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Андрей Логинов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Ирина Яровая

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

«Не вдаваясь в подробности того проекта закона о противодействии русофобии, который мы вместе с вами разрабатываем, совершенно четко я поддерживаю необходимость закрепления в нашем российском законодательстве понятия “русофобия”, формирование механизмов предупреждения и распространения информации, враждебной к России, ее народу и языку, и установление ответственности за русофобскую деятельность»,— сообщил Андрей Логинов в в ходе выступления на Петербургском международном юридического форуме. Сроки возможного внесения законопроекта в Госдуму господин Логинов не назвал.

Также в ходе Петербургского международного юридического форума вице-спикер Госдумы Ирина Яровая высказала мнение о необходимости введения уголовной ответственности за русофобию. «Мы должны в нашем законодательстве, коллеги, я предлагаю это обсудить, я высказываю свою точку зрения, абсолютно точно дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить самостоятельную уголовную ответственность за русофобию»,— подчеркнула она. По словам депутата, это необходимо для того, чтобы «остановить тех, кто, предавая суверенные интересы своих граждан и своих стран, пустились в гонку русофобии».

Как сообщила в ходе форума уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, число обращений, связанных с русофобией, выросло в 5 раз в 2022 году. Обращения касались нарушения основных прав человека — права на частную собственность, права на свободу экономической деятельности.

13 января президент РФ Владимир Путин по итогам заседания СПЧ назвал русофобию «политической технологией борьбы с Россией и социальной мобилизацией европейцев». В связи с этим он поручил внести в Уголовный кодекс необходимые дополнения или новую статью о русофобии, квалифицировать это явление в правовом поле и определить меру ответственности.

Александр Кислов

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