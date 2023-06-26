Житель Омска арестован по делу о диверсии на железной дороге

Центральный суд Омска, удовлетворив ходатайство следствия, заключил под стражу до 3 августа местного жителя, который обвиняется в диверсии на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал судейского сообщества Омской области.

По версии следствия, обвиняемый, являющийся приверженцем террористической организации «Легион Свобода России» (запрещена решением Верховного суда РФ от 16 марта 2023 года), по указанию неустановленного лица поджег оборудование, обеспечивающее безопасность движения железнодорожного транспорта. Правоохранительные органы завели уголовное дело по ч. 1. Ст. 281 УК РФ (диверсия).

Как писал «Ъ-Сибирь», в мае в Новосибирске силовики задержали участников группы, на счету которой, по данным следствия, несколько диверсий — поджоги двух релейных шкафов на железнодорожных переездах и фронтового бомбардировщика Су-24 на авиационном заводе им. В. П. Чкалова.

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Илья Николаев