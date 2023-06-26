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Коммерсантъ FM
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Шойгу посетил передовой пункт управления «Западной» группировкой войск спецоперации

Министр обороны Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления «Западной» группировки войск в зоне проведения военной операции. Там он заслушал доклад командующего «Западной» группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке и формированию резервов. Также господин Шойгу провел совещание с командирами группировки войск.

Министр обороны отметил эффективность действий группировки «Запад», а также обратил внимание на организацию всестороннего обеспечения войск в ходе спецоперации и создание условий для безопасного размещения личного состава, сообщает Минобороны. Когда именно состоялся визит, не уточняется.

«Командующему и командирам "Западной" группировки войск поставлена задача продолжать активное ведение разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения»,— сказано в пресс-релизе Минобороны.

Это первое появление Сергея Шойгу после событий 23 и 24 июня, когда глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поднял мятеж. Одной из целью его выступление называлась отставка господина Шойгу, а также главы Генштаба Валерия Герасимова. ФСБ возбудила против господина Пригожина уголовное дело. Ситуацию урегулировали в течение суток: было решено, что Евгений Пригожин отправится в Белоруссию, уголовное дело против него будет закрыто. В Кремле обещали, что участников мятежа преследовать не будут.

Подробности — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Лаура Кеффер

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