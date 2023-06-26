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Коммерсантъ FM
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Токио выразил Москве протест из-за закона о Дне Победы над милитаристской Японией

Япония выразила России протест из-за решения праздновать 3 сентября День Победы над милитаристской Японией. По мнению Токио, этот усилит антияпонские настроения в РФ и антироссийские — в Японии.

«Принятие этого закона может не только вызвать антияпонские настроения среди русского народа, но и привести к антироссийским настроениям среди японцев»,— сказал генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно журналистам (цитата по Reuters). Он назвал действия России «крайне прискорбными».

Закон о праздновании Дня Победы над милитаристской Японией был подписан президентом Владимиром Путиным 24 июня. Раньше 3 сентября отмечался «День окончания Второй мировой войны», теперь — «День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны».

После того как японские власти присоединились к антироссийским санкциям, РФ в марте 2022 года отказалась от ведения переговоров о статусе Курильских островов и о заключении мирного договора, а также отменила безвизовый режим для японцев на Курилах. В прошлом году Япония впервые с 2003-го обозначила Южные Курилы как «незаконно оккупированные».

Леонид Уварчев

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