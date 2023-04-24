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Коммерсантъ FM
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Япония заявила протест РФ на признание нежелательной НПО «Союз жителей Тисима и Хабомаи»

Япония выразила России протест из-за объявления неправительственной организации «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» нежелательной организацией. Об этом сообщил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно, отвергнув все претензии российской Генпрокуратуры. Ведомство утверждало, что НПО ставит целью «отторжение от России части ее территории (островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды».

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

«Я не в том положении, чтобы комментировать намерения России, но "Союз жителей Тисима" является организацией бывших жителей северных островов и их потомков, которая длительное время вела работу с общественным мнением в Японии, проводила движение за подписание мирного договора между Японией и Россией»,— заявил господин Мацуно на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, пожилые бывшие жители островов «мечтают, чтобы хотя бы на один день раньше была решена территориальная проблема, а также чтобы возобновились посещения могил». «24 апреля по дипломатическим каналам было сделано представление российской стороне и заявлен протест, так как это является неприемлемым»,— добавил генсек правительства Японии.

Генпрокуратура признала организацию нежелательной под предлогом того, что деятельность НПО угрожает основам конституционного строя и безопасности РФ, а также направлена на нарушение территориальной целостности страны. Признание работы НПО нежелательной влечет ограничения, в частности запрет на создание в РФ подразделений или прекращение работы уже имеющихся, а за сотрудничество с нежелательной организацией грозит уголовная ответственность.

Япония оспаривает суверенитет России над островами Южной Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи). Под контроль России они попали после Второй мировой войны.

После того как японские власти присоединились к антироссийским санкциям, РФ в марте 2022 года отказалась от ведения переговоров о статусе Курильских островов и о заключении мирного договора, а также отменила безвизовый режим для японцев на Курилах. В прошлом году Япония впервые с 2003-го обозначила Южные Курилы как «незаконно оккупированные».

Лаура Кеффер

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