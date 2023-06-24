3 сентября в России будет отмечаться День Победы над милитаристской Японией

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому 3 сентября в России будет отмечаться победа над милитаристской Японией. Госдума приняла закон 20 июня, Совфед его одобрил 21 июня 2023 года.

«Федеральным законом предусматривается изменение наименования дня воинской славы России “3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)” на “3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)”»,— говорится в сообщении Кремля. Таким образом, День воинской славы 3 сентября законодательно объявлен Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

В отношениях между Россией и Японией наступил разлад после того, как Токио поддержал антироссийские санкции. В марте 2022 года Москва отказалась от переговоров о мирном договоре и статусе Южных Курил. В феврале 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта.

В апреле МИД Японии назвал Южные Курилы незаконно оккупированными Россией. Япония оспаривает суверенитет России над островами Южной курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи). Под контроль России они попали после Второй мировой войны.

Мария Федотова