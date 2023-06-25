В Южном Дарфуре во время боев погибли 12 мирных жителей

В Судане 11-ю неделю продолжается конфликт между регулярной армией и военизированными Силами быстрого реагирования (СБР). Начавшаяся в середине апреля эскалация переросла в вооруженные столкновения. По данным врачей, которые приводит AFP, сегодня в результате боев в Южном Дарфуре погибли по меньшей мере 12 мирный жителей. Тем временем СБР объявили о захвате штаб-квартиры полицейского подразделения в столице Хартуме, об этом сообщает агентство Reuters.

По словам врача, боевые действия в провинции Южный Дарфур привели к гибели в административном центре Ньяле, по предварительной оценке, 12 мирных жителей.

СБР между тем сообщили о взятии под контроль лагеря, принадлежащего Центральной резервной полиции южного Хартума. СБР опубликовали видеозапись того, как их бойцы находятся внутри объекта, некоторые из них выносят ящики с боеприпасами со склада. Reuters не смогло подтвердить подлинность заявления или видео.

По данным Международной организации по миграции при ООН, в результате конфликта около 2 млн человек были перемещены внутри страны, почти 600 тыс. человек бежали в соседние страны.

После переворота 2021 года в Судане армия и СБР разделили контроль над правительством. В апреле у них возникли разногласия по поводу перехода к гражданскому правлению.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Страх и риск в Судане».

Мария Федотова