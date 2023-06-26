Приговор за кухни устоял со второй попытки

Мосгорсуд (МГС) оставил в силе повторный приговор, вынесенный Басманным судом столицы бывшему офицеру продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны Алексею Пожидаеву. Он являлся одним из участников коррупционной схемы поставок военным варочных котлов и прочего оборудования для столовых, а также ложек и черпаков по завышенным ценам. Приговоренный к трем годам заключения Алексей Пожидаев требовал смягчения наказания, ссылаясь на то, что он всегда признавал вину и давал следствию исчерпывающие показания. Но апелляционную инстанцию доводы осужденного не убедили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как следовало из материалов суда, оглашенных в апелляционной инстанции председательствующей Натальей Борисовой, материалы в отношении Алексея Пожидаева были выделены главным военным следственным управлением СКР из уголовного дела о коррупции в продовольственном управлении Минобороны. Основанием для этого стало досудебное соглашение о сотрудничестве, заключенное подследственным с военной прокуратурой в 2021 году. При этом стоит отметить, что вину в пособничестве превышению должностных полномочий с причинением крупного ущерба (ч. 5 ст. 33 и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) офицер признал еще ранее, вскоре после задержания в 2018 году.

По материалам дела, в 2014 году Алексей Пожидаев, уже не работавший в военном ведомстве, свел знакомого ему предпринимателя из Санкт-Петербурга Алексея Калитина со своими бывшими сослуживцами из продовольственного управления. В результате Алексею Калитину стали передавать служебную информацию о планируемых в управлении закупках (номенклатуре, технических условиях для товаров, а также местах и сроках их поставки) еще до их официального опубликования.

При этом по согласованию с военными, говорится в деле, цены на поставляемые министерству товары — от черпаков и столовых ложек до варочных котлов и холодильного оборудования — постоянно завышались. За счет этого с 2014 по 2017 год участники преступной группы, согласно материалам расследования, смогли получить несколько сотен миллионов рублей, из которых Алексею Пожидаеву, по подсчетам следствия, досталось 167 млн руб.

В апреле 2017 года участники преступной схемы были задержаны оперативниками ФСБ России. Сотрудников военного ведомства обвинили в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Алексей Пожидаев и Алексей Калитин признали вину, заключив досудебные соглашения с главной военной прокуратурой. Первым в январе 2022 года срок получил Алексей Пожидаев, которого приговорили в особом порядке к трем годам и трем месяцам заключения, а в апреле того же года к пяти годам лишения свободы суд приговорил Алексея Калитина.

Господин Пожидаев остался недоволен назначенным сроком и обжаловал приговор в МГС, попросив об условном наказании. Суд летом 2022 года отменил приговор, указав, что Басманным райсудом при рассмотрении дела по существу были допущены нарушения, «носящие фундаментальный и принципиальный характер». В частности, отметил МГС, подсудимый не был допрошен по обстоятельствам дела, а значит, мог не осознавать, в чем именно он признал вину. К тому же, отметили в горсуде, обстоятельства преступления в приговоре существенно отличались от изложенных в обвинительном заключении.

Но и при новом рассмотрении дела Алексея Пожидаева в Басманном суде он вновь был признан виновным, хотя и получил несколько меньший срок — три года колонии общего режима. При этом его обязали возместить в солидарной ответственности с осужденным Калитиным и другими фигурантами ущерб, причиненный Минобороны, в размере 643 млн руб.

Алексей Пожидаев вновь обжаловал приговор, на этот раз указав в жалобе, что в счет назначенного ему срока не засчитали его нахождение под госзащитой, которой его обеспечили в январе 2018 года, после того как он стал давать признательные показания и ему стали угрожать расправой. Осужденный также отметил, что охрану распространили на всю его семью, включая супругу и четырех детей, что негативно сказалось на его личной жизни: супруга, не выдержав такого контроля, подала на развод, старшая дочь, серьезно занимавшаяся теннисом, не смогла принять участие в ответственных соревнованиях и была исключена из команды, а у отца экс-офицера случился инсульт, отчего он умер. В жалобе также говорилось, что, хотя господин Пожидаев находился в то время под подпиской о невыезде, ему и родным запрещалось общение в интернете, соцсетях и т. п. Поэтому, указывал осужденный, он и просит зачесть ему содержание под охраной в качестве срока, проведенного под домашним арестом, либо назначить ему условное наказание.

Адвокат Александр Агасиев поддержал подзащитного, указав, что тот добровольно уплатил в качестве возмещения ущерба 1 млн руб. Остальную же сумму — 642 млн руб. в солидарном порядке с другими — он выплатить не в состоянии, поскольку является единственным кормильцем в семье. Отметил защитник и то, что Алексей Пожидаев характеризуется с положительной стороны как по месту жительства, так и на прежней работе, имеет воинское звание и награды.

Выступая в режиме видеоконференции, сам Алексей Пожидаев уточнил, что просил о домашнем аресте во время нахождения под госзащитой, но суд назначил ему подписку о невыезде, мотивировав это тем, что в случае опасности с него не смогут оперативно снять ножной браслет, а значит, быстро вывезти в безопасное место.

В итоге апелляционный суд не счел доводы осужденного убедительными и отклонил его жалобу. Адвокат пока не решил, будет ли обращаться в кассационную инстанцию.

Алексей Соковнин