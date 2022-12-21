Превысить полномочия можно и на кухне

Как стало известно “Ъ”, три года лишения свободы за пособничество в превышении должностных полномочий получил бывший офицер продуправления Минобороны Александр Пожидаев. Он являлся одним из участников коррупционной схемы поставок военным варочных котлов и прочего оборудования для столовых, а также ложек и черпаков по завышенным ценам. Отметим, что еще в январе Александр Пожидаев получил три года и три месяца, но Мосгорсуд отменил приговор в связи с «искажением сути правосудия», отправив дело на новое рассмотрение.

Повторный процесс в отношении обвинявшегося в пособничестве превышению должностных полномочий с причинением крупного ущерба (ч. 5 ст. 33 и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) Александра Пожидаева оказался не таким скоротечным, как предыдущий. Если в первый раз судья Басманного райсуда Евгения Пирогова уложилась всего в пару заседаний, то ее коллеге Евгении Николаевой понадобилось около десятка. При этом в обоих случаях дело слушалось в особом порядке.

Однако на этот раз суд, учтя замечания апелляционной инстанции, куда тщательнее подошел к изучению позиции самого обвиняемого. В частности, были заслушаны его показания по существу предъявленного обвинения, а кроме того, суд удостоверился, что подсудимый Пожидаев признает свою вину именно в том преступлении, которое ему инкриминировало следствие. Напомним, в первом приговоре, как установил Мосгорсуд, обстоятельства совершенного Александром Пожидаевым преступления существенно отличались от изложенных в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого и в обвинительном заключении, что недопустимо при рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Во время повторного процесса гособвинитель запросил для фигуранта три с половиной года лишения свободы, однако суд ограничился тремя годами колонии общего режима. Господина Пожидаева взяли под стражу в зале суда. Напомним, что почти год назад прокурор настаивал на трех годах колонии, но суд дал Александру Пожидаеву на три месяца больше.

И тогда, и сейчас защита акцентировала внимание на «чрезмерной суровости» приговора и, учитывая роль своего клиента в раскрытии этого преступления, рассчитывала на условный, а не реальный срок. Адвокат Александр Агасиев сказал, что с приговором не согласен и будет его обжаловать.

Из материалов расследования следует, что дело в отношении Александра Пожидаева было выделено главным военным следственным управлением СКР из уголовного дела о коррупции в продуправлении Минобороны в связи с заключением фигурантом досудебного соглашения о сотрудничестве.

Помимо него, по данным следствия, в преступную группу входили экс-начальник продуправления Минобороны полковник Александр Бережной, его заместитель в том же звании Александр Вакулин, начальник отдела технического обеспечения того же управления подполковник Алексей Гринюк, которого следствие считает организатором преступной группы. Кроме них по делу были привлечены начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу военного ведомства Юрий Решетников, гражданский специалист министерства Александр Борувков, работавший начальником отдела размещения государственного заказа, и предприниматель из Санкт-Петербурга Алексей Калитин.

По версии следствия, последний в феврале 2014 года, стремясь расширить бизнес за счет исполнения заказов Минобороны РФ, познакомился с бывшим офицером управления ресурсного (продовольственного) обеспечения военного ведомства Пожидаевым, имевшим в нем хорошие связи. Благодаря последующим переговорам Александра Пожидаева со своими бывшими сослуживцами Алексею Калитину удалось за взятки не только узнавать о планах закупок, но и стать главным поставщиком продуправления. При этом по согласованию с военными цены на поставляемые министерству товары — от черпаков и столовых ложек до варочных котлов и холодильного оборудования — постоянно завышались. За счет этого с 2014 по 2017 год участники преступной группы, согласно материалам дела, смогли получить более 650 млн руб. Из этой суммы обвиняемому Пожидаеву, по подсчетам следствия, досталось 167 млн руб.

Он и его друзья из продуправления Минобороны наверняка получили бы и больше, но в апреле 2017 года их деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Военнослужащих обвинили в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Последнее выразилось в том, что военные и их пособник Пожидаев «вопреки интересам службы из корыстной и иной личной заинтересованности путем ограничения доступа на рынок» устранили всех конкурентов бизнесмена Калитина. Тем самым государству в лице Минобороны был причинен материальный ущерб на общую сумму 650 465 923 руб.

Отметим, что в апреле 2022 года за дачу взяток в особо крупном размере и пособничество в превышении должностных полномочий (ст. 291, ч. 5 ст. 33 и ст. 286 УК РФ) Хамовнический райсуд Москвы приговорил Алексея Калитина в особом порядке к пяти годам колонии строгого режима. Годом ранее шесть с половиной лет за взяточничество (ст. 290 УК) и все то же превышение должностных полномочий получил Александр Борувков. Дело же в отношении не признающих своей вины офицеров, получивших, по версии СКР, незаконное вознаграждение, с июня прошлого года рассматривает 235-й гарнизонный военный суд.

Олег Рубникович