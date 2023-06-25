В Болгарии сгорел оружейный склад Эмилияна Гебрева

В городе Карнобат в Болгарии сгорел склад с материалами для производства оружия, который принадлежит Эмилияну Гебреву, владельцу компании по производству оружия EMCO. Об этом оружейник сообщил болгарскому радио BNR. По словам господина Гебрева, это уже второй за год пожар на оружейном складе. Предпринимателя связывают с поставкой вооружения для украинской армии во время конфликта на востоке Украины в 2014 году.

Эмилиян Христов Гебрев в период Холодной войны работал на болгарского государственного производителя оружия Kintex. В 1992 году он основал собственную компанию по продаже оружия EMCO. The New York Times писала, что в 2014 году EMCO подписала контракт на поставки артиллерийских боеприпасов для вооруженных сил Украины. По данным издания, ящики хранились на складе №16 компании Imex в чешской Врбетице и были промаркированы как отправляющиеся в Таиланд. Сам Эмилиян Гебрев сообщил газете, что EMCO не занималась ложной маркировкой каких бы то ни было товаров на экспорт.

Как передает радиостанция, в результате пожара после полуночи на складе прозвучали взрывы, пострадавших нет, но склад полностью сгорел. Полиция Болгарии сообщила BNR, что расследованием причин инцидента займется Государственное агентство нацбезопасности.

Предыдущий взрыв на складе EMCO произошел 31 июля 2022 года, сообщала BNR. Господин Гебрев тогда уточнял, что на складе находились устаревшие боеприпасы, которые не поступили заказчику из-за неуплаты. Он подчеркнул, что причиной пожара точно не мог быть человеческий фактор.

16 октября 2014 года на складе боеприпасов компании Imex в чешской Врбетице произошел взрыв. СМИ писали, что там находились боеприпасы, которые господин Гебрев собирался поставить ВСУ. В апреле 2021 года занимавший тогда пост премьера Чехии Андрей Бабиш обвинил в причастности к взрывам Россию, за этим последовала высылка российских дипломатов. Москва отрицает обвинения и приняла ответные меры, добавив Чехию в список недружественных стран. Господин Гебрев заявил, что оружие со склада не предназначалось для продажи.

Эрдни Кагалтынов