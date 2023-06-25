Депутат Госдумы Картаполов заявил о необходимости принять регулирующий ЧВК закон

Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов считает, что в РФ нужно принять закон, который будет регулировать деятельность частных военных компаний. Он отметил, что депутаты сейчас работают над подготовкой и принятием этого закона. Об этом он заявил в беседе с «Ведомостями».

Господин Картаполов также прокомментировал попытку вооруженного мятежа, организованного основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. По его мнению, участники ЧВК, которые были в Ростове-на-Дону, не делали ничего предосудительного и просто выполняли приказы своего командования.

«Они никого не обижали, ничего не ломали. К ним нет ни малейших претензий ни у кого: ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих Южного военного округа, ни у правоохранительных органов. Поэтому какие к ним вопросы? К ним никаких претензий нет. Если они захотят подписать контракт с Минобороны, они его подпишут. Если не захотят, то тут каждый человек волен выбирать свою судьбу, будет заниматься чем-то другим»,— сказал депутат.

Господин Картаполов выступил против того, чтобы запретить ЧВК «Вагнер». «Тут ведь все вопросы к руководителю ЧВК. Иосиф Виссарионович (Сталин.— ''Ъ'') говорил, что дети за родителей не отвечают. Тот, кто поднял мятеж, тот и должен отвечать. У нас привыкли рубить все под корень»,— отметил он.

По мнению главы комитета по обороне, ЧВК «Вагнер» — самое боеспособное подразделение в РФ, и его роспуск был бы лучшим подарком для НАТО и украинцев. Господин Картаполов заявил, что потенциал ЧВК «Вагнер» нужно использовать по максимуму, но в мирных целях. Он выразил мнение, что в ЧВК, возможно, нужно сменить руководство. «Поставить туда кого-то, кто будет более лояльным, более конкретным, но кого участники будут уважать и воспринимать»,— заключил депутат.

13 июня господин Картаполов сообщил, что депутаты в скором времени представят предложения по определению статуса ЧВК. По его словам, депутатам необходимо сформулировать основополагающие положения о статусе ЧВК. При этом он подчеркнул, что многое из того, «что касается выполнения ЧВК задач в зоне СВО, уже урегулировано».

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что его бойцы идут «разбираться» в Москву. ФСБ возбудила уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Минск остановил поход на Москву».

Эрдни Кагалтынов