По всей трассе М-4 «Дон» запустили движение в штатном режиме

Движение по всей трассе М-4 «Дон», которая соединяет Москву с Новороссийском через Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж, запущено в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба «Автодора» в Telegram.

Ограничения вводились в связи с тем, что 24 июня основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин начал «марш справедливости» на Москву по трассе М-4 «Дон». Российские власти признали это вооруженным мятежом. Бойцы ЧВК взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону. В городе и регионе ограничивали движение транспорта, в том числе было перекрыто движение на трассе М-4 «Дон» и въезд в регион со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской, Воронежской и Московской областей.

К ночи 24 июня ситуацию урегулировали. Бойцы компании освободили находившиеся под их контролем объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Минск остановил поход на Москву».