Секретарь СНБО Украины Данилов не исключил участия Лукашенко в мирных переговорах с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в мирных переговорах с Россией не исключено участие президента Белоруссия Александра Лукашенко.
«Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, впрочем, не исключено участие в этом процессе Лукашенко»,— написал господин Данилов в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). Он не привел каких-либо подробностей.
В июне Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытался наладить дипломатический контакт с Белоруссией. Он уточнял, когда именно это произошло. Господин Лукашенко также участвовал в переговорах с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным вчера, 24 июня, когда тот предпринял попытку военного мятежа.
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