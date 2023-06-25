АТОР сообщила о стабилизации цен на авиабилеты

Цены на авиабилеты пришли в норму, после того как вчера, 24 июня, резко выросли из-за военного мятежа основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Высокая стоимость билетов сохранилась только в Тбилиси и Белград. Об этом сообщила Ассоциация туристических операторов России.

Билеты на рейс в Дубай на сегодня, 25 июня, стоят около 48 тыс. руб., в Стамбул — 25 тыс. руб., прямой перелет в Ереван — 44 тыс. руб., со стыковкой в Сочи — 25,6 тыс. Экстремально низкие тарифы на сегодняшние рейсы зафиксированы в Астану — билет в этот город обойдется в 7,5 тыс. руб.

Билеты в Тбилиси с двумя пересадками стоят 41,4 тыс. руб. Прямые рейсы в город есть на завтра, 26 июня они обойдутся в 108,3 тыс. руб. Билет на 28 июля обойдется дешевле — в 34 тыс. руб.

Вчера на фоне военного мятежа Евгения Пригожина билеты на прямые рейсы из Москвы в наиболее популярные города Турции и ближнего зарубежья с вылетом 24 июня почти закончились. Всплеск спроса, похожий на ситуацию февраля—марта 2022 года, повысил цены в 2,5–5 раз и на рейсы на 25 июня.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Авиабилеты из Москвы за границу подорожали в разы».

Олеся Павленко