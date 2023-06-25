Губернатор Тамбовской области снял ограничения на проведение массовых мероприятий

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что он снял запрет на проведение массовых мероприятий в регионе. Запрет был введен 24 июня из-за оперативной обстановки.

«Информирую, что принял решение об отмене всех ограничений касательно проведения массовых мероприятий»,— написал господин Егоров в Telegram.

Максим Егоров добавил, что администрация области вместе с министерством образования и науки и муниципалитетами прорабатывают варианты проведения выпускных вечеров, которые должны были пройти вчера, 24 июня, но были отменены.

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня начал «марш справедливости» на Москву по трассе М-4 «Дон». Российские власти признали это вооруженным мятежом. В ряде регионов отменили массовые мероприятия и ввели ограничения на движение транспорта.

К ночи 24 июня ситуацию урегулировали. Бойцы компании освободили находившиеся под их контролем объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа.

Что происходит на 487-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко