В ночь «Алых парусов» общественный транспорт в Петербурге будет работать круглосуточно

В ночь с 24 на 25 июня, на время проведения праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса», общественный транспорт в городе будет работать круглосуточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Как сообщили в комитете по транспорту Петербурга, интервалы в движении поездов ГУП «Петербургский метрополитен» составят до 8,5 минут.

Девять автобусных маршрутов: (№8, №12, №56, №77, №80, №93, №106, №114 и №142), а также два троллейбусных маршрута (№23 и №46) с полуночи до 06:00 будут работать с интервалом движения не более 30 минут.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на время подготовки к проведению «Алых парусов» в центре Петербурга по часам перекрывают движение по Троицкому мосту.

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