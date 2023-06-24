«Самая серьезная угроза для российского государства за последнее время»

Большинство зарубежных средств массовой информации пока воздерживаются от анализа ситуации вокруг последних событий с ЧВК «Вагнер», довольствуясь ведением интернет-трансляций с постоянным пересказом последних новостей. Тем не менее они уже расценивают кризис как серьезную угрозу для России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащие в Ростове-на-Дону

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Военнослужащие в Ростове-на-Дону

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В ходе того, что кажется первой за три десятка лет попыткой военного переворота в России, Пригожин, похоже, установил контроль над ключевой штаб-квартирой в Ростове-на-Дону… Гамбит Пригожина представляется той точкой, которая знаменует коллапс гибридной системы, в рамках которой конкурирующие (друг с другом.— «Ъ») силовые службы боролись в интересах России на Украине, часто в перекрестных целях. Нынешний хаос последовал за месяцами публичной междоусобной борьбы между «Вагнером» и (российской.— «Ъ») армией.

Теперь в России есть лагерь «лоялистов» и лагерь «мятежников». К этому ошеломляющему факту добавляется еще один: силы мятежников, возглавляемые Евгением Пригожиным и его ополчением «Вагнер», в субботу, 24 июня, контролировали город с населением в миллион человек Ростов-на-Дону и держали генералов в заложниках…

Москва выразила свою позицию довольно ясно. С вечера пятницы все учреждения страны, от Кремля до Министерства обороны, от ФСБ до Следственного комитета, используют одни и те же неслыханные слова: «вооруженный мятеж», «военный переворот». Сам господин Пригожин в свою защиту говорит, что его цель — только военное командование, а не Владимир Путин.

Но нарыв, который зрел в течение нескольких месяцев, слишком велик, чтобы его можно было удалить, а вызов, брошенный государству, невозможно проигнорировать.

События пятницы показали глубину политического кризиса в России после 16 месяцев изнурительной войны... На Путина оказывается все большее давление, чтобы подавить любую угрозу, которую Пригожин сейчас представляет для его власти и возможности России продолжить войну.

Бывший заключенный… Пригожин использовал войну на Украине, чтобы стать одним из самых влиятельных и популярных людей России, обладающим десятками тысяч закаленных в боях бойцов, находящихся у него на зарплате.

(Пригожин.— «Ъ») привлек широкую поддержку своей подстрекательской, популистской риторикой против российских элит.

Тлеющий конфликт между военным руководством в Москве и Евгением Пригожиным, напыщенным главой частной компании наемников «Вагнер», взорвался, превратившись в открытый мятеж…

Пригожин знает Путина с 1990-х. Он стал… олигархом, завоевав выгодные кейтеринговые контракты с Кремлем, чем заслужил прозвище Повар Путина. Его превращение в жестокого полевого командира произошло после 2014 года… Политическая звезда Пригожина поднялась в России после (начала.— «Ъ») полномасштабного наступления на Украину в феврале 2022 года…

Стив Холл, бывший кадровый офицер ЦРУ, а ныне комментатор CNN, говорит, что Пригожин поставил себя в очень опасное положение и прекрасно знает, чем ему это может грозить. Пригожин «четко представляет, чем рискует… и это интересно, потому что это значит, что он должен был просчитать (и прийти к выводу.— “Ъ”), что это может у него получиться».

Ее ждали в Бахмуте или в Орехове, а она пришла из Ростова-на-Дону. С вечера пятницы главная угроза режиму Владимира Путина исходит не из регионов Донбасса, где украинская армия начала свое контрнаступление, а из крупного города на юге страны. ЧВК «Вагнер», которая была главным орудием Кремля на Украине, выступила против своего создателя.

Противоречия между Евгением Пригожиным… и военным истеблишментом страны взорвались самым драматическим образом… Внутренний конфликт — крупнейший тест для авторитета президента Владимира Путина с тех пор, как он отправил войска на Украину 16 месяцев назад… Разлад (между Министерством обороны и ЧВК «Вагнер») наносит чрезвычайный политический ущерб режиму Путина, считает Мэтью Сассекс, адъюнкт-профессор Университета Гриффита в Австралии.

Он, скорее всего, окажет негативное влияние на военные усилия, которые опираются на пропаганду для укрепления поддержки вторжению. Это окажет парализующее воздействие на моральный дух российских вооруженных сил и такое же влияние на моральный дух «Вагнера»…

Босс «Вагнера» Евгений Пригожин — это проблема, полностью созданная самим Кремлем. В последнее десятилетие его бизнес-империя росла и расширялась, приобретая все более жестокий и опасный характер — от кулинарии до связи, от троллей до наемников.

Риторика Пригожина в последние недели в отношении высшего военного руководства России становилась все более язвительной и опасной, и все же ему было позволено продолжать бесконтрольно…

Непонятно, чего именно надеется добиться Пригожин. И насколько успешным он будет, зависит от того, сможет ли он привлечь на свою сторону другие подразделения вооруженных сил… Пригожин выглядит опасным, его слова звучат опасно, и он действительно опасен. Почему Путин до сих пор не считал его опасным, это, возможно, еще одна серьезная ошибка в длинной череде таких ошибок.

Евгений Пригожин уже давно не скрывает того, что он открыто презирает руководство российской армии… Любого другого за такое в России привлекли бы к суду – но только не Пригожина. Месяцами на сцене на глазах изумленной российской и международной общественности разворачивается борьба за власть в центре путинской системы, кульминацией которой стал мятеж.

Прошедшая ночь в России была неспокойной, а после нее подтвердились самые смелые спекуляции… В России государственный переворот? Военный мятеж? В любом случае это нечто большее, чем фарс, и с вечера пятницы события набирают драматический ход… Пригожин, колоритный руководитель военизированных формирований, в последние месяцы проявлял свою политическую индивидуальность в конфликте с руководством армии, теперь пошел ва-банк – а российское государство больше не готово терпеть его провокационные высказывания, эскапады и оспаривание им политической и военной иерархии в стране…

Подготовили: Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Яна Рождественская, Николай Зубов