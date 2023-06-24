Бизнес оценивает форс-мажор

Бизнес опасается потерь из-за ситуации вокруг ЧВК «Вагнер». Прежде всего, к дополнительным издержкам готовится туристическая отрасль, логисты и сфера организации различных ивентов. Последняя пострадала из-за отмены всех массовых мероприятий сразу в нескольких регионах страны, включая Москву и область. В столице, например, перенесены выпускные у школьников, запланированные на 24 июня. Теперь концерты и празднования в образовательных учреждениях должны состояться 1 июля.

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На эту же дату сдвинули некоторые корпоративные события, рассказал “Ъ FM” руководитель ивент-агентства Republic Free Юрий Мирошников:

«О полной отмене пока речь не идет, говорят лишь о переносе ряда ранее запланированных событий. Это несет определенные издержки. Мероприятия, которые должны были сегодня состояться, переносятся на 1 июля предварительно. Соответственно, все монтажные бригады, которые были вызваны для установки или демонтажа оборудования, отправлены обратно на базы. Но их работу нужно будет оплатить как минимум для транспортных компаний. Пока идет стадия переговоров, мы не знаем, какие дополнительные издержки назначат прокатчики звукового, светового оборудования. К стоимости мероприятия может прибавиться 10-15%. Это, естественно, никак не будет перекладываться на плечи заказчиков».

Логистическая отрасль в первую очередь пострадает от перекрытия движения на некоторых магистралях. Заблокированными оказались участки трассы «Дон», «Урал» и «Крым». Столичные и подмосковные власти тем временем объявили, что в рамках режима контртеррористической операции автомобили, следующие в Москву и область, станут тщательнее досматривать. Все это приведет к задержкам в доставке товаров, сетует гендиректор компании «Оптималог» Георгий Властопуло:

«По поводу М4 "Дон" — это потоки, пребывающие в Азово-Черноморский бассейн, в порт Новороссийск, который работает +30% к прошлому году — то есть туда перетекло огромное количество контейнеров с западного направления. Данное направление у нас, по сути дела, будет отрезано. Будут задержки с отгрузками контейнеров, либо придется оплачивать дополнительное хранение этих контейнеров. Если Москву отрежут от всех федеральных трасс либо вводят дополнительный контроль по движению транспортных средств, скорее всего, все эти грузовые фуры будут останавливаться, проверяться. Это естественным образом замедлит движение грузов. Плюс ко всему, я предполагаю, что многие складские комплексы, которые находились на южном направлении, будут каким-то образом релоцировать свои товарные запасы куда-то в другое место, чтобы продолжить осуществлять логистику последней мили.

Мы уже видим курсы Райффайзен-банка — 106,5 руб. за евро и 97,5 руб. за доллар. Нам надо платить по контрактам и перевозчикам, цены могут резко увеличиться. Думаю, поставщики услуг опять начнут требовать предоплату, так, как это было ровно год назад, после начала СВО. Скорее всего, следующая неделя будет у нас очень горячая».

В Российском союзе туриндустрии тем временем заявили, что не наблюдают массовых аннуляций туров на южные курорты. Однако пообещали вернуть деньги путешественникам, которые откажутся от поездок. Впрочем, пока на такой шаг решаются немногие, говорит гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

«Уже раздались по всем российским турагентствам звонки от взволнованных туристов. Звонят все — и те, которые должны ехать в июне и в июле, и в августе. Но самолеты летают, поезда ходят, причем и в крымском, и в сочинском, и в анапском направлении. Поэтому формально претендовать на 100-процентный возврат денег туристы не могут, потому что к местам отдыха попасть можно. Но если люди категорически не хотят ехать, но из 100 звонков это один-два, и готовы платить штрафы, то турагентства делают все возможное, разговаривают с авиакомпаниями, с железной дорогой, с отелями о полном возврате денег».

Сможет ли бизнес претендовать на компенсацию потерь от государства? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с управляющим партнером юридической фирмы Lidings Андреем Зелениным:

«Контрагентов могут защитить формулировки договоров, связанные с форс-мажорными обстоятельствами и с принятием соответствующих актов государственных органов. Как показывает практика, в дальнейшем как органы государственной власти, так и судебная практика пытается максимально сбалансировать возможный подход, не допустить лавинообразного взыскания убытков с контрагентов.

Тем самым сохраняется некий баланс в отношениях коммерческих партнеров. Многое будет зависеть от того, насколько долго продлятся возникшие обстоятельства, и о взыскании какого размера убытков можно сказать завтра. Если вспоминать историю с коронавирусом, мы видели, что в отношении целого ряда отраслей экономики государство вводило поддерживающие меры. Мне кажется, на текущий момент ситуация не настолько критичная, чтобы о таком способе защиты интересов частных компаний можно было бы говорить. Другой вопрос — это отношение двух частных партнеров, когда они запланировали какое-то мероприятие, вынуждены его переносить. Так или иначе, это вызывает какие-то убытки как у организатора, так и у площадки, на которой это мероприятие проводится. Здесь как раз я бы и говорил о некоем сбалансированном подходе, который бы позволил не допустить большого количества исков о взыскании убытков, например, к площадкам в связи с отменой.

Базовый инструмент — это переговоры с контрагентами в поисках компромиссного варианта, переноса сроков, компенсации части возникших убытков. И второе в алгоритме, если переговоры заходят в тупик, это судебный порядок разрешения споров».

Тем временем «Аэрофлот» сообщил, что бесплатно поменяет билеты пассажирам из Ростова-на-Дону и Воронежа с вылетами из Сочи, Минвод, Ставрополя и Волгограда.

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Иван Хорушевский